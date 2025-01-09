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Кійосакі назвав обвал Біткоїна чудовою новиною для інвесторів

09.01.2025 10:00
Микола Деркач
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Роберт Кійосакі, автор бестселера «Багатий тато, бідний тато», відомий своїми сміливими фінансовими прогнозами, розповів, що нещодавнє падіння Біткоїна може піти на користь інвесторам

Кійосакі назвав обвал Біткоїна чудовою новиною для інвесторів

Кійосакі назвав обвал Біткоїна чудовою новиною для інвесторів Фото: pexels.com, pngwing.com

8 січня Кійосакі опублікував на платформі X допис, у якому переосмислив ситуацію навколо нещодавнього падіння Біткоїна нижче $100 000 — актив досяг позначки $95 000, а потім стабілізувався на рівні $96 000. Він назвав це рідкісною можливістю для купівлі, а не приводом для хвилювання.

Філософія Кійосакі: «Купуй на падінні, тримай міцно»

Поки більшість інвесторів нервували, Кійосакі активно поповнював свій портфель. З огляду на те, що загальний обсяг біткоїнів обмежений 21 мільйоном монет, а менше ніж 2 мільйони ще залишилося видобути, кожне падіння ціни лише посилює його впевненість у тому, що попит рано чи пізно зіткнеться зі зменшенням пропозиції.

Його реакція на подію була, як завжди, лаконічною і чіткою. У своєму дописі на X Кійосакі заявив:

«Біткоїн падає. Чудова новина. Я продовжую купувати BTC, тому що падіння означає, що монета у розпродажі. Пам’ятайте: «Купуй дешево… і тримай». Залишилося менше ніж 2 мільйони біткоїнів для майнінгу».

Цей підхід не є новим для Кійосакі. Він послідовно позиціонує Bitcoin як захист від інфляції та економічної нестабільності — думка, яка лише зміцнилася у його ширшому економічному прогнозі.

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Хмари над економікою та світлі перспективи

Фінансовий гуру не обмежився лише Біткоїном. Раніше він зробив похмурий прогноз щодо глобальної економіки, заявивши, що «найбільший крах фондового ринку в історії» вже почався. Його меседж був чітким: будьте готові до падіння цін на всі активи.

«Будьте розумними, тримайте очі та вуха відкритими. Багато дорогих активів, таких як будинки, золото, срібло та Біткоїн, будуть на розпродажі. Я купуватиму більше реальних активів за фальшиві долари США».

Ведучий шоу «Rich Dad Radio Show» давно називає друковані гроші «фальшивими» через їх знецінення під впливом інфляції та надмірних урядових витрат. Натомість Кійосакі рекомендує конвертувати гроші в «реальні» активи, такі як золото, срібло та BTC. Його план простий: купувати матеріальні, дефіцитні активи під час падіння цін, щоб створити довгострокове багатство.

Варто зазначити, що Кійосакі не покладається виключно на Bitcoin. Золото та срібло давно є його улюбленими активами для збереження багатства, і він часто заохочує свою аудиторію диверсифікувати інвестиції, додаючи ці метали до портфеля разом із криптовалютами. Хоча раніше він згадував й інші цифрові активи, такі як Solana, наразі його увага зосереджена на фундаментальних інвестиціях, які, на його думку, здатні витримати фінансові потрясіння.

Також Кійосакі нещодавно звернув увагу на літієві рудники.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
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