Кійосакі назвав обвал Біткоїна чудовою новиною для інвесторів

Роберт Кійосакі, автор бестселера «Багатий тато, бідний тато», відомий своїми сміливими фінансовими прогнозами, розповів, що нещодавнє падіння Біткоїна може піти на користь інвесторам

8 січня Кійосакі опублікував на платформі X допис, у якому переосмислив ситуацію навколо нещодавнього падіння Біткоїна нижче $100 000 — актив досяг позначки $95 000, а потім стабілізувався на рівні $96 000. Він назвав це рідкісною можливістю для купівлі, а не приводом для хвилювання.

Поки більшість інвесторів нервували, Кійосакі активно поповнював свій портфель. З огляду на те, що загальний обсяг біткоїнів обмежений 21 мільйоном монет, а менше ніж 2 мільйони ще залишилося видобути, кожне падіння ціни лише посилює його впевненість у тому, що попит рано чи пізно зіткнеться зі зменшенням пропозиції.

Його реакція на подію була, як завжди, лаконічною і чіткою. У своєму дописі на X Кійосакі заявив:

Less than 2 million more Bitcoins to be mined.

BITCOIN crashing. Great news. I continue buying Bitcoin because Bitcoin crashing means Bitcoin is on sale.

Цей підхід не є новим для Кійосакі. Він послідовно позиціонує Bitcoin як захист від інфляції та економічної нестабільності — думка, яка лише зміцнилася у його ширшому економічному прогнозі.

Цікаве по темі: Гігантський крах ринку вже тут — Кійосакі

Фінансовий гуру не обмежився лише Біткоїном. Раніше він зробив похмурий прогноз щодо глобальної економіки, заявивши, що «найбільший крах фондового ринку в історії» вже почався. Його меседж був чітким: будьте готові до падіння цін на всі активи.

I WARNED Y’all. 2013 Published Rich Dad’s PROPHECY.

Prophecy predicted the biggest stock market crash in history was coming. That CRASH is NOW.

How did I know this giant crash was coming? I knew because in 2008 our leaders, led by Fed Chairman Ben Bernanke, paid himself and…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 8, 2025