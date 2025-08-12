Емітент USDC запустить новий блокчейн

Компанія Circle, яка є емітентом стейблкоїна USDC, оголосила про плани запустити власний блокчейн першого рівня (layer-1, L1), сумісний з Ethereum Virtual Machine (EVM), пізніше цього року

12 серпня Circle оприлюднила фінансові результати за другий квартал та представила Arc — нову мережу, створену як «інфраструктуру рівня підприємств» для розрахунків у стейблкоїнах, операцій на валютному та фондовому ринках.

Arc буде запущений у публічному тестнеті та використовуватиме USDC як нативний токен для оплати комісій у мережі.

Паралельно з анонсом Arc компанія повідомила про зростання сукупного доходу та доходу від резервів у другому кварталі на 53% — до $658 млн.

За словами Circle, Arc створений спеціально для стейблкоїн-фінансів і є важливим етапом у реалізації бачення «повноцінної платформи для фінансової системи інтернету».

Arc матиме вбудований механізм обміну стейблкоїнів, підтвердження транзакцій менш ніж за секунду та опціональні інструменти конфіденційності. Мережа буде повністю інтегрована з платформою та сервісами Circle, а також сумісна з десятками інших блокчейнів-партнерів, які підтримує компанія.

Станом на момент публікації капіталізація USDC становила $65,6 млрд, токен працює у 24 мережах. Найбільша частка випуску USDC припадає на Ethereum — $42,6 млрд.

Збиток у $482 млн через IPO

У другому кварталі чистий збиток Circle склав $482 млн — на 93% більше, ніж близько $33 млн у четвертому кварталі 2024 року.

Компанія пояснила, що збиток був зумовлений витратами, пов’язаними з первинним публічним розміщенням акцій (IPO), зокрема $591 млн некешових витрат.

Серед них — $424 млн на компенсацію у вигляді акцій та $167 млн зростання вартості конвертованого боргу через підвищення ціни акцій Circle (CRCL).

Після залучення $1,05 млрд під час IPO компанія розпочала публічні торги на Нью-Йоркській фондовій біржі 5 червня за ціною $69 за акцію.

Вже 23 червня котирування досягли історичного максимуму $292,8, але згодом почали знижуватися. Зараз ціна становить $161,2, що більш ніж на 21% нижче, ніж місяць тому.

