Криптокити почали скуповувати сотні мільйонів XRP

12.08.2025 16:00
Микола Деркач

Після стрімкого зростання ціни до $3,37 у п’ятницю, 8 серпня, XRP, нативний токен мережі Ripple, почав поступово падати. На фоні коригування найбільші покупці (кити) почали скуповувати значні обсяги цієї криптовалюти

Гаманці, що містять від 100 млн до 1 млрд XRP, за даними аналітика Алі Мартінеса, за останні 48 годин додатково накопичили 900 млн токенів XRP на суму понад $2,88 млрд.

Трейдери тепер обговорюють, чи може така агресивна акумуляція стати передумовою для нового стрімкого зростання та, можливо, встановлення нового історичного максимуму.

Динаміка ціни XRP

Рух ціни XRP збігається з важливими подіями, пов’язаними з Ripple, включно з довгоочікуваним врегулюванням суперечки з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) та новими партнерствами з Chainlink у сфері стейблкоїна RLUSD.

Чутки про можливий запуск спотового ETF на XRP ще більше підігріли інтерес. Деякі аналітики навіть вказують на BlackRock як на потенційного претендента на подання заявки.

Читайте також: Ринки перебувають у найбільшій фінансовій бульбашці в історії — економіст

Хоча найбільший у світі інвестфонд заперечує такі плани, трейдери звертають увагу на те, що ф’ючерсні ETF на Solana (SOL) та XRP з моменту запуску залучили понад $1 млрд інвестицій. Президент ETF Store Нейт Джерасі зазначив, що важко повірити, ніби BlackRock «не хоче шматок цього пирога».

На момент публікації XRP торгувався на рівні $3,14, втративши 5% за день після внутрішньоденного піку в $3,32.

Токен пробив підтримку за рівнем Фібоначчі $3,27 та 100-годинну ковзну середню на рівні $3,22. Крім того, гістограма індикатора MACD стала негативною (-0,010075), що свідчить про ведмежий імпульс, а 14-денний індекс відносної сили (RSI) на рівні 53,52 вказує на можливість подальшого зниження перед досягненням зони перепроданості.

Падіння XRP відображає динаміку ширшого ринку альткоїнів. Наприклад, індекс сезону альткоїнів знизився до 31, що свідчить про перетік капіталу в Біткоїн (BTC). Дійсно, припливи до спотових BTC ETF підняли їхні активи під управлінням (AUM) понад $150 млрд минулого тижня, відводячи ліквідність від менших активів, хоча деякі, як-от Chainlink (LINK), також демонструють зростання активності китів.

За матеріалами finbold.com.

«Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів
