Біткоїн стане «ідеальним активом» на найближчі 1000 років: за яких умов

Біткоїн — це «ідеальний актив» на найближчі 1000 років, але йому потрібні набагато більші потоки капіталу, щоб конкурувати з доларом США та золотом, заявив один із перших інвесторів у Bitcoin

Біткоїн-ветеран Віллі Ву сказав, що Біткоїн — топ-актив, але він не обійде долар США та золото, якщо не залучить значно більше капіталу.

«Річ у тім, що цей монетарний актив — на мою думку, ідеальний на наступні тисячу років, але не зможе виконувати свою роль, поки не прийдуть інвестиції та не стануть достатньо великими, щоб конкурувати з доларом США», — сказав Віллі Ву на конференції Baltic Honeybadger у Ризі, Латвія, у неділю.

Ринкова капіталізація Біткоїна наразі становить $2,42 трлн — це менше ніж 11% від ринкової капіталізації золота в $23 трлн, у той час як грошова маса долара США сягає $21,9 трлн.

Компанії з Bitcoin у скарбниці пришвидшують прийняття, але є ризики

Ву зазначив, що існує щонайменше дві перешкоди на шляху Біткоїна до статусу світового резервного активу.

Хоча компанії, що тримають Bitcoin у своїх скарбницях, прискорюють прийняття криптовалюти, мало відомо про структуру їхнього боргу — це ризик, який може призвести до вибуху бульбашки Bitcoin treasury.

До речі, про те, що «бульбашка» навколо Біткоїна скоро лусне, писав і затятий прихильник топ-монети Роберт Кійосакі.

«Ніхто публічно не досліджував глибоко структуру боргу, тому я абсолютно переконаний, що слабкі компанії збанкрутують, і люди можуть втратити багато грошей», — сказав Ву, додавши, що компанії, які зберігають альткоїни, зараз використовують ту саму стратегію, яка може «створити ще одну бульбашку».

Він висловив занепокоєння тим, як розгортатиметься прийняття Bitcoin treasury у випадку значної корекції ринку або ведмежого тренду:

«Що станеться у ведмежому ринку? Хто залишиться без одягу, і скільки монет викинуть назад на ринок?»

Біткоїн під загрозою втручання держав

Також покладання на біржові фонди з Bitcoin (spot Bitcoin ETFs) та пенсійні фонди для отримання експозиції у Bitcoin замість самоконтролю може зосередити більше монет у межах доступу держав, що підвищує ризик державного «rug-pull» (шахрайського вилучення коштів), сказав він.

Ву зазначив, що хоча BTC приваблює потоки капіталу, інвестори з «великими грошима» не обирають самоконтроль.

Замість цього вони шукають експозицію через біржові фонди Bitcoin або компанії, що тримають BTC у скарбницях, як Strategy, додав Ву, зазначивши, що пенсійні фонди покладаються на інституційні рішення, наприклад, Coinbase Custody.

Хоча ці способи входу в Bitcoin відкривають потоки капіталу, інвестори беруть на себе ризик «бути обіграними на рівні держави», сказав Ву.

Аналітик виступав разом з іншими учасниками панелі, серед яких CEO Blockstream Адам Бек, ведучий шоу What Bitcoin Did Денні Ноулз, аналітики Леон Ванкум і Макс Кей.

Кей, засновник і CEO платформи зберігання біткоїнів Debifi, сказав, що самостійне зберігання BTC поступово розповсюджуватиметься — від кастодіанів, таких як Coinbase, до бізнесів і, зрештою, до окремих людей:

«Компанії навчатимуться самоконтролю і будуть ним займатись. Потім співробітники у цих компаніях теж вивчатимуть це. І зрештою це масштабно розповсюдиться».

Компанії — найлогічніший старт для прийняття Біткоїна

Незважаючи на занепокоєння Ву щодо ризиків корпоративного прийняття Bitcoin, Бек сказав, що компанії залишаються найлогічнішим початком для впровадження BTC.

Він використав очікувані майбутні прибутки Bitcoin як орієнтир для інвестицій і сказав: «Якщо компанія не може перевершити Bitcoin за доходністю, їй краще припинити діяльність і просто інвестувати у Bitcoin». При цьому він додав, що компанії з міцним основним бізнесом можуть успішно розвиватися, інтегруючи монету, і це не обов’язково має бути виключно Біткоїн.

