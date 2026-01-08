4 криптовалюти, на які варто звернути увагу

Крипторинки зміщуються в бік інфраструктурних і платформних токенів: трейдери дедалі частіше шукають активи, прив’язані до вимірюваної ончейн-активності, а не до суто «наративних» рухів

У такому середовищі знову зростає увага до проєктів, які займають ключові місця в криптостеку — постачання даних, масштабування, маршрутизація ліквідності та дистрибуція self-custody-рішень.

Chainlink (LINK)

LINK є фундаментом найбільшої оракульної мережі у криптоіндустрії: він забезпечує прайс-фіди та офчейн-дані, на яких працюють ринки кредитування, деривативи й структуровані продукти на різних блокчейнах. Його роль стає ще важливішою зі зростанням DeFi, а також із розвитком токенізованих реальних активів і кросчейн-повідомлень, які підвищують потребу в надійних даних та інтероперабельності.

Стейкінг і розширення сервісів Chainlink збільшують кількість механізмів, через які мережа може накопичувати цінність, допомагаючи LINK виходити за межі просто «оракульного наративу». Позитивний сценарій посилюється, якщо повідомлення в стилі CCIP та інтеграції з інституційними гравцями продовжать зростати, закріплюючи Chainlink як критично важливу інфраструктуру. Ризики — конкуренція з альтернативними оракульними моделями та періоди, коли спекулятивний капітал переходить від інфраструктури до більш ризикових мемкоїнів.

Arbitrum (ARB)

ARB пов’язаний з Arbitrum — однією з найбільших Layer-2 екосистем Ethereum, яка забезпечує дешевші й швидші транзакції, зберігаючи безпекові припущення, узгоджені з Ethereum. Інвестиційна логіка спирається на rollup-тезу: у міру того як дедалі більше активності переходить у L2, мережі, що можуть залучити користувачів, ліквідність та розробників, отримують стійкі конкурентні переваги.

Цікаве по темі: Експерт назвав дату, коли Біткоїн досягне $180 000

Глибина DeFi-сегмента та широкий каталог dApp у Arbitrum підтримують стабільний потік транзакцій, а рішення щодо стимулів і фінансування екосистеми можуть виступати тригерами. Ціна ARB часто реагує на зміни частки L2-ринку, динаміку комісій та анонси, пов’язані з утилітарністю токена або прив’язкою до виручки. Основні ризики — жорстка конкуренція між rollup-мережами та сценарій, коли активність залишається переважно «на стимулюванні», а не органічно стійкою.

Jupiter (JUP)

JUP тісно пов’язаний з ончейн-бумом торгівлі в Solana, адже Jupiter працює як великий swap-агрегатор і маршрутизатор ліквідності в цій екосистемі. Коли обсяги в Solana різко зростають — через DeFi, торгівлю мемкоїнами або нові споживчі застосунки — попит на маршрутизацію зазвичай підвищується, посилюючи стратегічну позицію Jupiter.

Довгострокова цінність токена залежить від того, чи зможе Jupiter зберігати домінування як «дефолтний» рівень виконання угод для трейдерів у Solana, паралельно розширюючись у перпетуальні ф’ючерси, лімітні ордери та інші торговельні продукти. Для покупців привабливість у тому, що це прямий спосіб отримати експозицію до зростання ліквідності в Solana без необхідності тримати всі окремі токени екосистеми. Ризики — конкуренція з іншими агрегаторами та DEX, а також циклічність трейдингу в Solana, який може швидко охолонути після спекулятивних піків.

Trust Wallet Token (TWT)

TWT пов’язаний із Trust Wallet — одним із найбільших self-custody-гаманців, що робить токен ставкою на довгостроковий тренд: користувачі переводять активи з бірж у власні гаманці.

Утилітарність токена часто включає різні переваги — знижки, «governance»-подібні функції та екосистемні бонуси — тому TWT стає більш релевантним у періоди прискореного зростання використання гаманця та залучення нових користувачів. Динаміка токена нерідко корелює з роздрібною участю: під час risk-on фаз разом зростають кількість завантажень гаманця, обміни та ончейн-активність. Якщо adoption self-custody продовжить розширюватися — через питання безпеки, регуляторний тиск на біржі або масовіше онбордингування в крипто — TWT може вигравати як проксі на цей канал дистрибуції. Ризики — залежність від виконання всередині екосистеми гаманця, конкуренція з іншими wallet-рішеннями та схильність токенів, прив’язаних до гаманців або бірж, різко переоцінюватися на змінах настроїв.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У який день тижня експерти не радять купувати криптовалюти

BlackRock купив ці 2 криптовалюти більш як на $1 млрд

Коли XRP досягне наступного рекордного максимуму: прогноз

Джерело: TradersUnion.