Експерт назвав дату, коли Біткоїн досягне $180 000

Поки Біткоїн (BTC) намагається набрати імпульс на шляху до позначки $100 000, трейдинговий експерт припустив, що актив може піднятися до $180 000, хоча цей рух супроводжуватиметься підвищеною волатильністю

Згідно з аналізом відомого онлайн-трейдера TradingShot, перед виходом на новий максимум Біткоїн, ймовірно, пройде через корекцію, адже після жовтневого історичного максимуму цифровий актив уже увійшов у новий ведмежий цикл.

Аналітик звернув увагу на тижневий графік: ціна Біткоїна консолідується між 50-тижневою та 100-тижневою ковзними середніми (MA). Така структура неодноразово з’являлася в попередніх ведмежих ринках після первинного відхилення ціни від 50-тижневої середньої.

Історично цей етап передував глибшій хвилі корекції, після якої формувалося стійке «дно».

TradingShot також зазначив, що мінімуми попередніх ведмежих циклів збігалися з довгостроковими тижневими рівнями підтримки. Найсвіжіший цикл завершився на рівні 350-тижневої ковзної середньої, тоді як два попередні досягали 300-тижневої ковзної середньої перед відскоком.

Зараз ці індикатори формують критичну зону підтримки, що вказує на потенційне зниження до діапазону $45 000–$50 000 вже у вересні, перш ніж розпочнеться наступний стійкий висхідний тренд.

Шлях Біткоїна до $180 000

Довгостроковий «бичачий» прогноз ґрунтується на параболічній кривій зростання Біткоїна та моделі з поступовим зменшенням розширень Фібоначчі на кожному наступному піку «бичачого» ринку.

На основі цієї логіки TradingShot визначив рівень розширення Фібоначчі 1,382 як найімовірнішу ціль для максимуму наступного циклу — це розміщує новий історичний максимум поблизу $180 000.

За оцінкою аналітика, Біткоїн може досягти рівня $180 000 на початку лютого 2027 року — після завершення поточної ведмежої фази та старту нового багаторічного зростання. Від поточної ціни $92 084 це означає потенціал зростання приблизно на 95%.

Хоча аналітик очікує «ведмежу» динаміку в короткостроковій перспективі, Біткоїн намагається посилити імпульс після того, як успішно повернув собі підтримку на рівні $90 000.

