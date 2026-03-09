Коли Біткоїн почнуть майнити у космосі — CEO Starcloud

Співзасновник та генеральний директор стартапу Starcloud Філіп Джонстон заявив, що його компанія може стати першою, хто зуміє реалізувати майнінг біткоїнів на орбіті. За його словами, такі операції можуть розпочатися вже наприкінці 2026 року

Starcloud — американський технологічний стартап, створений у 2024 році. Компанія працює над проєктами космічних дата-центрів і позиціонує себе як провайдер орбітальної інфраструктури для команд, що займаються розробками у сфері штучного інтелекту (ШІ).

Джонстон пояснив, що розміщення центрів обробки даних у космосі має низку переваг. Зокрема, там доступна практично безперервна сонячна енергія, а надлишкове тепло можна відводити безпосередньо у відкритий космос, що усуває витрати на складні системи охолодження.

Подібні ідеї раніше озвучував і засновник SpaceX Ілон Маск. Він зазначав, що космічний простір може стати оптимальним місцем для створення великих дата-центрів, а також об’єднав SpaceX із лабораторією штучного інтелекту xAI.

У листопаді 2025 року компанія запустила супутник Starcloud-1, оснащений чипом NVIDIA H100. Його представили як перший крок до формування космічних кластерів для обчислень у сфері ШІ.

Плани щодо Starcloud-2 і космічного майнінгу

За словами Джонстона, стратегічна мета компанії — розгорнути на орбіті близько 88 000 супутників. Водночас на початковому етапі Starcloud не планує змагатися із наземними дата-центрами у сфері навчання великих мовних моделей.

У найближчі роки компанія зосередиться на запуску вузлів для інференсу та поступовому формуванні власної супутникової мережі. Кожен апарат, за словами CEO, матиме масу близько 3 тонн і розрахований на потужність приблизно 200 кіловат — це граничне корисне навантаження під час запуску ракетою Starship.

Один запуск дозволить вивести на орбіту до 50 таких супутників. У перспективі це може забезпечити десятки гігават обчислювальних потужностей щороку.

Коментуючи можливі напрями монетизації, Джонстон зазначив, що компанія розглядає кілька бізнес-моделей. Серед них — запуск власних чипів і продаж обчислювальних ресурсів великим технологічним компаніям.

Цікаве по темі: Криптоексперт спрогнозував, коли Біткоїн досягне $500 000

«Є сценарій, у якому ми також запускатимемо власні чипи. І, наприклад, продаватимемо напряму таким компаніям, як AWS. Тобто продавати їм напряму GPU-час. Є багато різних бізнес-моделей. Є ще й майнінг Біткоїна. Тож у нас буде трохи й біткоїн-майнінгу», — сказав він.

Згідно з планами компанії, кілька ASIC-майнерів можуть розмістити на супутнику Starcloud-2, запуск якого заплановано до кінця 2026 року. Якщо проєкт буде реалізований, Starcloud може стати першою компанією, що здійснила майнінг біткоїнів у космосі.

Джонстон підкреслив, що спеціалізовані ASIC-чипи значно ефективніші за GPU з погляду енергоспоживання.

«Потенційно це один із найпереконливіших сценаріїв застосування космічних обчислень, тому що найбільша стаття витрат у тому, що ми робимо, — це насправді чипи. Коли це GPU, вони приблизно у 30 разів дорожчі на кіловат, або на ват, ніж ASIC», — зазначив він.

За його оцінками, чип B200 із потужністю 1 кіловат може коштувати близько $30 000, тоді як ASIC із аналогічною потужністю обійдеться приблизно у $1000.

Водночас така модель має і певні ризики. Термін служби ASIC-чипів нижчий, ніж у GPU, що потенційно може призвести до додаткових витрат у майбутньому.

Також Джонстон зауважив, що майнінгові ферми зазвичай мають коротший період окупності, оскільки для їхньої роботи не потрібна настільки стабільна та високоякісна енергія, як для графічних процесорів.

У компанії підкреслюють, що планують випробувати різні бізнес-моделі, використовуючи своє технологічне випередження та позицію одного з піонерів у сфері космічних обчислень.

Джерело: Incrypted.