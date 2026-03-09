close-btn
Скільки грошей задекларували українці у березні 2026

09.03.2026 17:20
Микола Деркач

На початок березня громадяни України вже подали понад 46 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Загалом задекларовано 32,4 млрд грн доходів, отриманих у 2025 році

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

За результатами декларування громадяни визначили до сплати 716 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Це майже на 200 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільші суми доходів задекларували платники податків:

  • Києва – 6,6 млрд грн,
  • Львівської області – 3,0 млрд грн,
  • Дніпропетровської області – 2,9 млрд грн,
  • Київської області – 2,8 млрд грн.

Водночас понад 3,5 тисячі громадян задекларували доходи понад 1 млн грн. Загалом мільйонери відобразили у деклараціях 14,6 млрд грн доходів та визначили до сплати 445 млн грн податкових зобов’язань.

Серед найбільш поширених джерел доходів:

  • спадщина та дарування – 2,9 млрд грн;
  • продаж рухомого та нерухомого майна – 819,1 млн грн;
  • іноземні доходи – 733,2 млн грн;
  • дохід від оренди майна – 406 млн грн;
  • інші оподатковувані доходи – 340,6 млн грн;
  • інвестиційні доходи – 227,3 млн грн.

Найбільшу суму податкових зобов’язань задекларував мешканець Київської області – до сплати він визначив понад 15,6 млн грн ПДФО та військового збору.

Крім того, понад 19 тисяч громадян задекларували право на податкову знижку. Загальна сума податку на доходи фізичних осіб, яку вони визначили до повернення з бюджету, становить 139,4 млн грн. Це майже на 98 млн грн більше, ніж торік.

Деклараційна кампанія триває до 1 травня. Для отримання податкової знижки декларацію треба подати до 31 грудня року (включно).

Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
