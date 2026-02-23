Як український бізнес переживає війну — Опендатабот

Після обвалу на початку повномасштабної війни український бізнес і ринок праці пройшли через різке падіння, бум відновлення та поступовий вихід на плато

Фопономіка

У 2021 році напередодні повномасштабного вторгнення в середньому за тиждень реєстрували 5 676 ФОПів та 1 077 компаній. На початку лютого 2022 підприємці встановили рекорд — 9 350 ФОПів за тиждень, однак із початком вторгнення реєстри закрилися і реєстрація стала неможливою. Після відновлення роботи ЄДР наприкінці березня зафіксували 3 565 реєстрацій ФОПів та 289 нових компаній. Упродовж 2022 відкриттів поменшало: на 28% — нових підприємців на тиждень і на 40% — компаній.

У 2023 бізнес поступово відновлювався: реєстрацій компаній побільшало, а кількість нових ФОПів навіть трохи перевищила рівень 2021 року. Абсолютний рекорд припав на осінь 2023 — 12 534 нових підприємці за тиждень, після чого у 2024 динаміка пішла на спад. За підсумками 2025 бізнес вийшов на плато: 5 579 нових ФОПів і 717 компаній на тиждень.

Робота — Work.ua

Повномасштабна війна різко обвалила ринок праці: з 106 тис. вакансій на день у 2021 році до близько 3 тис. на початку березня 2022-го. Відновлення стартувало у квітні й досягло піку у вересні. У 2025 році ринок відновився на 95% — близько 100 тис. вакансій на день, а в західних областях — до 150%. На work.ua зазначають, що кількість компаній, які наймають, нині вже трохи вища, ніж у 2021 році.

У перший рік війни кандидати були особливо активними: у червні 2022-го — до 170 тис. резюме на тиждень. Зараз — близько 120 тис. на тиждень, а зростання у наступні роки на work.ua пояснюють радше розвитком сервісу, ніж новими хвилями безробіття.

Змінилася й структура ринку: частка вакансій без вимоги досвіду зросла з 29% у 2021 році до 42% у 2025-му, а частка жінок серед кандидатів — з 53% до 62%. У топі залишаються продавці та менеджери з продажу, але попит на барменів уже вищий, ніж на бухгалтерів, а серед затребуваних професій додалися водії.

Робота в IT — Djinni

Перед повномасштабною війною в ІТ був ринок кандидатів: на початку лютого 2022 року, за даними Djinni, резюме у 1,2 раза перевищували вакансії (36 тис. проти 29 тис.). Після вторгнення дисбаланс різко зріс — резюме стало у 8 разів більше за вакансії. На відміну від інших сфер, де ситуація з часом переважно стабілізувалась, в ІТ криза затягнулася: пік припав на 2023 рік, коли резюме перевищували вакансії у 15 разів.

Цікаве по темі: В Україні можуть дозволити ведення бізнесу без реєстрації ФОП

Покращення почалося у 2024-му: вакансій більшало, резюме меншало. Наприкінці 2025 року вакансій стало 9,5 тис., а резюме стабілізувалися на рівні 82–83 тис. — така ж картина й на початку 2026-го. Втім до рівня 2021 року ринок не повернувся: резюме все ще майже у 9 разів більше за вакансії.

Змінився й попит. Якщо до війни в топі були розробники (JavaScript, Java), то з 2023 року за попитом лідирують нетехнічні ролі, зокрема маркетинг. У резюме розробники JavaScript і далі перші, а маркетологи майже удвічі наростили кількість резюме порівняно з 2022 роком і вийшли на друге місце.

Покупки в інтернеті — Хорошоп

Після різкого падіння на початку повномасштабної війни український e-commerce вже наприкінці 2022 року повернувся до зростання й зберігає позитивну динаміку досі. За даними Хорошоп, у перші тижні вторгнення активність онлайн-покупців просіла до 7%, але ознаки відновлення з’явилися вже у серпні, а додатковий імпульс дали сезонні розпродажі у листопаді та грудні.

У Хорошоп зазначають, що інтерес бізнесу до онлайн-продажів зростає навіть під час війни, а підприємці адаптувалися: якщо раніше блекаути та масовані обстріли помітно гальмували активність, то тепер майже не впливають на темпи запуску нових магазинів.

Зараз на платформі працює понад 12 000 українських онлайн-магазинів, які у 2025 році згенерували 15 млн замовлень.

Вакансії — OLX

В OLX зазначають, що напередодні повномасштабної війни високий попит на кандидатів був у категоріях роздрібної торгівлі та логістики/доставки. Також значну кількість оголошень фіксували у сферах будівництва/облицювальних робіт та виробництва/робітничих спеціальностей.

Переважно, потреби роботодавців у фахівцях у 2025 році були такими самими — втім змінилась кількість запитів. Зріс попит на:

касирів (медіанна зарплата — 18,5 тис. грн);

продавців (зарплата — 18 тис. грн);

водіїв (зарплата — 35 тис. грн).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як бізнесу отримати підтримку: гранти, навчання та менторство

Відкриття та закриття бізнесу в Україні у 2025 році — аналітика YC.Market

Хто увійшов до топ-10 українських бізнесменів — Опендатабот

Джерело: Опендатабот.