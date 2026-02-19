В Україні можуть дозволити ведення бізнесу без реєстрації ФОП

Депутати Верховної Ради готуються розглянути законопроєкт, який може відкрити українцям можливість займатися окремими видами підприємницької діяльності без оформлення статусу ФОП

Йдеться про законопроєкт №8143 «Про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств». Документ пропонує модель, за якою домогосподарство зможе вести економічну діяльність без реєстрації ФОП, якщо виконає три умови: подасть річну податкову декларацію домогосподарства, працюватиме виключно силами його членів, а річний дохід від такої діяльності не перевищуватиме ₴8 млн.

У разі ухвалення ініціативи без реєстрації ФОП дозволятимуться, зокрема, перукарські та косметологічні послуги, юридичні консультації, робота домашньої прислуги, догляд за хворими або немічними, репетиторство, послуги гувернера, а також індивідуальні замовлення з прибирання та очищення приміщень.

До переліку також входять різні види побутового ремонту — від взуття й одягу до меблів, годинників, побутової техніки та аудіо-відеоапаратури, техобслуговування і ремонт музичних інструментів, прання та прасування текстилю, роздрібна торгівля на ринках і з лотків, пасажирські та вантажні перевезення автомобільним транспортом, діяльність у сфері ресторанного господарства, а також послуги з естетичної косметології (за винятком тих, що потребують ліцензії).

Цікаве по темі: Скільки ФОПів закрилися в Україні у січні 2026

Окремо зазначено, що можливі й інші роботи, якщо їх виконують члени домогосподарства, але не йдеться про ліцензовані види діяльності та незалежну професійну діяльність, визначену законом.

Окрім цього, законопроєкт описує принципи формування доходів і витрат домогосподарства. До видаткової частини пропонують зараховувати не лише витрати, безпосередньо пов’язані з веденням діяльності, а й витрати на утримання кожного члена домогосподарства — у розмірі 60% від середньомісячної зарплати за попередній рік.

Також у документі вводиться поняття «соціального трансферту». Для його отримання домогосподарство має складати річну податкову декларацію. Водночас обов’язкове декларування не поширюється на осіб, які отримують пенсійні виплати та стипендії.

Джерело: zn.ua.