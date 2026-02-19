close-btn
В Україні можуть дозволити ведення бізнесу без реєстрації ФОП

19.02.2026 19:40
Ольга Деркач

Депутати Верховної Ради готуються розглянути законопроєкт, який може відкрити українцям можливість займатися окремими видами підприємницької діяльності без оформлення статусу ФОП

Фото: freepik.com

Йдеться про законопроєкт №8143 «Про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств». Документ пропонує модель, за якою домогосподарство зможе вести економічну діяльність без реєстрації ФОП, якщо виконає три умови: подасть річну податкову декларацію домогосподарства, працюватиме виключно силами його членів, а річний дохід від такої діяльності не перевищуватиме ₴8 млн.

У разі ухвалення ініціативи без реєстрації ФОП дозволятимуться, зокрема, перукарські та косметологічні послуги, юридичні консультації, робота домашньої прислуги, догляд за хворими або немічними, репетиторство, послуги гувернера, а також індивідуальні замовлення з прибирання та очищення приміщень.

До переліку також входять різні види побутового ремонту — від взуття й одягу до меблів, годинників, побутової техніки та аудіо-відеоапаратури, техобслуговування і ремонт музичних інструментів, прання та прасування текстилю, роздрібна торгівля на ринках і з лотків, пасажирські та вантажні перевезення автомобільним транспортом, діяльність у сфері ресторанного господарства, а також послуги з естетичної косметології (за винятком тих, що потребують ліцензії).

Цікаве по темі: Скільки ФОПів закрилися в Україні у січні 2026

Окремо зазначено, що можливі й інші роботи, якщо їх виконують члени домогосподарства, але не йдеться про ліцензовані види діяльності та незалежну професійну діяльність, визначену законом.

Окрім цього, законопроєкт описує принципи формування доходів і витрат домогосподарства. До видаткової частини пропонують зараховувати не лише витрати, безпосередньо пов’язані з веденням діяльності, а й витрати на утримання кожного члена домогосподарства — у розмірі 60% від середньомісячної зарплати за попередній рік.

Також у документі вводиться поняття «соціального трансферту». Для його отримання домогосподарство має складати річну податкову декларацію. Водночас обов’язкове декларування не поширюється на осіб, які отримують пенсійні виплати та стипендії.

Джерело: zn.ua.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
