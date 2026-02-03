Скільки ФОПів закрилися в Україні у січні 2026

За січень 2026 року в Україні припинили діяльність 17709 ФОП

Про це йдеться в аналітичному матеріалі YC.Market.

Регіони, в яких ФОП припиняли діяльність найчастіше:

м. Київ та область (2049 + 1209 ФОП);

Дніпропетровщина – 1747;

Харківщина – 1283;

Одещина – 1247.

Галузі, в яких ФОП припиняли діяльність найчастіше:

роздрібна та оптова торгівля (5817 + 1241) – 18% від загальної кількості;

комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність – 1680;

надання інших індивідуальних послуг – 1177;

діяльність із забезпечення стравами та напоями – 877.

Читайте також: Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ

Для порівняння, у січні 2025 року припинили діяльність 57 699 ФОП (внаслідок відкладених реєстраційних дій через призупинку роботи ЄДР наприкінці 2024 року, через що багато підприємців не могли вчасно припинити бізнес).

У січні 2024 року — 15258 ФОП.

У січні 2023 року — 11093 ФОП.

Послідовне зростання припинень діяльності ФОП у січні виглядає як структурний тренд української економіки. Ринок проходить фазу консолідації, де виживають найбільш адаптовані та ефективні бізнес-моделі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ

НБУ знизив облікову ставку

НБУ оновив вимоги до банків щодо управління ризиками