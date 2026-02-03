Скільки ФОПів закрилися в Україні у січні 2026

За січень 2026 року в Україні припинили діяльність 17709 ФОП
Про це йдеться в аналітичному матеріалі YC.Market.
Регіони, в яких ФОП припиняли діяльність найчастіше:
- м. Київ та область (2049 + 1209 ФОП);
- Дніпропетровщина – 1747;
- Харківщина – 1283;
- Одещина – 1247.
Галузі, в яких ФОП припиняли діяльність найчастіше:
- роздрібна та оптова торгівля (5817 + 1241) – 18% від загальної кількості;
- комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність – 1680;
- надання інших індивідуальних послуг – 1177;
- діяльність із забезпечення стравами та напоями – 877.
Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ
Для порівняння, у січні 2025 року припинили діяльність 57 699 ФОП (внаслідок відкладених реєстраційних дій через призупинку роботи ЄДР наприкінці 2024 року, через що багато підприємців не могли вчасно припинити бізнес).
- У січні 2024 року — 15258 ФОП.
- У січні 2023 року — 11093 ФОП.
Послідовне зростання припинень діяльності ФОП у січні виглядає як структурний тренд української економіки. Ринок проходить фазу консолідації, де виживають найбільш адаптовані та ефективні бізнес-моделі.
