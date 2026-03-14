Стейблкоїни стали «грошима в шухляді», що шкодить крипторинку

14.03.2026 14:30
Микола Деркач

Стейблкоїни переміщують трильйони доларів щороку, але значна частина цього капіталу залишається без використання, створюючи масштабну неефективність на крипторинку

Стейблкоїни стали «грошима в шухляді», що шкодить крипторинку

Стейблкоїни виконують роль фактичного «грошового шару» для ончейн-ринків. Нині в них зберігається понад $300 млрд, і за обсягами транзакцій вони часто перевищують багато традиційних платіжних систем.

Втім більшість цих коштів простоює. Баланси на біржах, у криптогаманцях та корпоративних казначействах часто залишаються неактивними місяцями. Дані DeFiLlama, Glassnode та інших аналітичних платформ свідчать, що значна частина пропозиції стейблкоїнів фактично не бере участі в економічній активності.

Це створює кілька проблем для ринку

По-перше, знижується швидкість обігу капіталу. Стейблкоїни мають забезпечувати ліквідність для трейдерів, постачальників ліквідності та інших учасників ринку. Коли значна частина пропозиції не використовується, ліквідність стає слабшою, а під час періодів ринкового стресу спреди зростають, а виконання угод погіршується.

Читайте також: Топ-10 альткоїнів із найкращою динамікою за останні 90 днів

По-друге, на поведінку інвесторів вплинув попередній ринковий цикл. Після краху централізованих криптокредиторів на кшталт Celsius та BlockFi у попередньому ринковому циклі багато інвесторів почали уникати будь-яких механізмів, пов’язаних із отриманням доходу від криптоактивів. У результаті багато учасників ринку перестали розрізняти ризик контрагента та прозорі протокольні механізми, що призвело до надмірної обережності та бездіяльності.

По-третє, зростає вартість втраченої можливості. Стейблкоїни стали базовим активом для криптобірж, DAO, компаній, що експериментують з ончейн-розрахунками, та звичайних користувачів. Коли сотні мільярдів доларів залишаються невикористаними, це зменшує ліквідність і гальмує розвиток ринку.

Інші сегменти криптоіндустрії вже продемонстрували, як може виглядати масштабна участь інституцій. Наприклад, інституційний стейкінг став стандартною практикою для мереж Ethereum, Solana та Cosmos.

Стейблкоїни ж досі залишаються здебільшого пасивними активами

Їх часто позиціонують як найбезпечніший актив крипторинку — аналог цифрової готівки. Проте якщо стейблкоїни залишатимуться основою ончейн-економіки, індустрії доведеться вирішити проблему неефективності, спричинену великими обсягами невикористаного капіталу.

Інакше програмовані гроші ризикують залишитися просто «готівкою в шухляді», а не повноцінним економічним інструментом.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

На Біткоїн очікує ще п’ять місяців сильного падіння

3 мемкоїна, які варто розглянути у 2026

Robinhood запускає нові інструменти для управління сімейними фінансами

За матеріалами cointelegraph.com.

Новини по темі
Названо найбільшого власника XRP-ETF 14.03.2026

Названо найбільшого власника XRP-ETF
Топ-10 альткоїнів із найкращою динамікою за останні 90 днів 13.03.2026

Топ-10 альткоїнів із найкращою динамікою за останні 90 днів
На Біткоїн очікує ще п’ять місяців сильного падіння 12.03.2026

На Біткоїн очікує ще п’ять місяців сильного падіння
3 мемкоїна, які варто розглянути у 2026 12.03.2026

3 мемкоїна, які варто розглянути у 2026
Robinhood запускає нові інструменти для управління сімейними фінансами 11.03.2026

Robinhood запускає нові інструменти для управління сімейними фінансами
Домінування Біткоїна наближається до перелому: чи готується ринок до альтсезону 11.03.2026

Домінування Біткоїна наближається до перелому: чи готується ринок до альтсезону
Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
Останні новини
Сьогодні  14:30

Стейблкоїни стали «грошима в шухляді», що шкодить крипторинку

 Сьогодні  13:00

НБУ та Mastercard оголосили про співпрацю у сфері кібербезпеки

 Сьогодні  10:00

Названо найбільшого власника XRP-ETF

 13.03.2026  18:20

Google оновлює Maps: ШІ-пошук місць і нова 3D-навігація

 13.03.2026  16:50

Яким має бути здоровий ринок мікрокредитування в Україні — інтерв’ю з СЕО Moneyveo Сергієм Сінченком

 13.03.2026  16:00

Рада може обмежити банківську таємницю — законопроєкт

 13.03.2026  15:41

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Всі новини
