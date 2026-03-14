Стейблкоїни стали «грошима в шухляді», що шкодить крипторинку

Стейблкоїни переміщують трильйони доларів щороку, але значна частина цього капіталу залишається без використання, створюючи масштабну неефективність на крипторинку

Стейблкоїни виконують роль фактичного «грошового шару» для ончейн-ринків. Нині в них зберігається понад $300 млрд, і за обсягами транзакцій вони часто перевищують багато традиційних платіжних систем.

Втім більшість цих коштів простоює. Баланси на біржах, у криптогаманцях та корпоративних казначействах часто залишаються неактивними місяцями. Дані DeFiLlama, Glassnode та інших аналітичних платформ свідчать, що значна частина пропозиції стейблкоїнів фактично не бере участі в економічній активності.

Це створює кілька проблем для ринку

По-перше, знижується швидкість обігу капіталу. Стейблкоїни мають забезпечувати ліквідність для трейдерів, постачальників ліквідності та інших учасників ринку. Коли значна частина пропозиції не використовується, ліквідність стає слабшою, а під час періодів ринкового стресу спреди зростають, а виконання угод погіршується.

По-друге, на поведінку інвесторів вплинув попередній ринковий цикл. Після краху централізованих криптокредиторів на кшталт Celsius та BlockFi у попередньому ринковому циклі багато інвесторів почали уникати будь-яких механізмів, пов’язаних із отриманням доходу від криптоактивів. У результаті багато учасників ринку перестали розрізняти ризик контрагента та прозорі протокольні механізми, що призвело до надмірної обережності та бездіяльності.

По-третє, зростає вартість втраченої можливості. Стейблкоїни стали базовим активом для криптобірж, DAO, компаній, що експериментують з ончейн-розрахунками, та звичайних користувачів. Коли сотні мільярдів доларів залишаються невикористаними, це зменшує ліквідність і гальмує розвиток ринку.

Інші сегменти криптоіндустрії вже продемонстрували, як може виглядати масштабна участь інституцій. Наприклад, інституційний стейкінг став стандартною практикою для мереж Ethereum, Solana та Cosmos.

Стейблкоїни ж досі залишаються здебільшого пасивними активами

Їх часто позиціонують як найбезпечніший актив крипторинку — аналог цифрової готівки. Проте якщо стейблкоїни залишатимуться основою ончейн-економіки, індустрії доведеться вирішити проблему неефективності, спричинену великими обсягами невикористаного капіталу.

Інакше програмовані гроші ризикують залишитися просто «готівкою в шухляді», а не повноцінним економічним інструментом.

За матеріалами cointelegraph.com.