Учені створили революційну ШІ-вакцину

Пандемія COVID-19 продемонструвала, що світ навчився швидко створювати вакцини. Однак залишається інша проблема: віруси мутують настільки швидко, що науковці часто наздоганяють їх уже після появи нових штамів

Тепер дослідники з Великої Британії заявляють про можливий прорив — універсальну вакцину, розроблену за допомогою штучного інтелекту (ШІ/AI), яка потенційно здатна захищати не від одного конкретного вірусу, а від цілих родин вірусів.

Технологію розробили вчені Кембриджського університету разом із біотехнологічною компанією DIOSynVax. В її основі лежить так званий «суперантиген» — спеціально створена за допомогою алгоритмів машинного навчання структура, яка аналізує величезні масиви генетичних даних вірусів та визначає їхні найбільш стабільні й життєво важливі елементи.

Саме ці ділянки вірусів стають мішенню для майбутньої вакцини. На відміну від традиційного підходу, який націлений на конкретний штам, нова технологія шукає те, що об’єднує цілу родину вірусів. Завдяки цьому препарат потенційно може залишатися ефективним навіть після появи нових мутацій.

Першим випробуванням технології стала універсальна вакцина проти коронавірусів групи Sarbecovirus, до якої належать SARS-CoV-2, вірус SARS та низка споріднених коронавірусів, що циркулюють серед кажанів і можуть у майбутньому передаватися людям.

У рамках першої фази клінічних випробувань вакцину отримали 49 здорових добровольців віком від 18 до 50 років. Дослідження проводили в Кембриджі та Саутгемптоні. Результати показали, що препарат є безпечним і викликає імунну відповідь не лише проти COVID-19 та SARS, а й проти споріднених вірусів, які наразі не поширюються серед людей.

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Особливістю вакцини став і спосіб введення. Замість традиційної голки використовується мікрофлюїдний струмінь — надтонкий потік рідини під високим тиском, який доставляє генетичний матеріал безпосередньо в клітини шкіри.

За словами професора Джонатана Гіні з Кембриджського університету, пандемія COVID-19 показала, наскільки швидко людство може створювати вакцини, але сам принцип їхньої розробки майже не змінився за десятиліття.

«Йдеться про створення однієї вакцини для всієї родини вірусів на основі їхніх спільних характеристик. Ми націлюємося на те, що є критично важливим для виживання вірусу і що він не може легко змінити», — пояснив науковець.

Дослідники вважають, що такий підхід може стати переходом від реактивної моделі боротьби зі спалахами до превентивної. Іншими словами, вакцини можуть з’являтися ще до того, як новий вірус почне поширюватися серед людей.

На думку професора Сола Фауста із Саутгемптонського університету, сучасна система часто не встигає за швидкістю еволюції патогенів. Нове покоління універсальних вакцин може одночасно захищати від багатьох варіантів вірусів та навіть від споріднених збудників, які ще не перейшли від тварин до людей.

Потенційно технологію можна застосувати не лише до коронавірусів. Вчені вже розглядають можливість створення аналогічних вакцин проти інших небезпечних вірусних родин, зокрема Ebola. Це особливо актуально на тлі нових спалахів хвороби в Демократичній Республіці Конго та Уганді.

Попереду на розробників чекає друга фаза клінічних випробувань, у якій планують залучити понад 200 учасників. Якщо результати підтвердяться на наступних етапах, світ може отримати принципово новий інструмент для боротьби з майбутніми пандеміями — вакцину, здатну захищати від вірусів, які ще навіть не з’явилися.

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Джерело: Independent.