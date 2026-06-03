Учені заявили про існування восьмого континенту на Землі

Вчені заявили про існування восьмого континенту Землі, більша частина якого прихована під водами Тихого океану. Йдеться про Зеландію — масив суші площею близько 4,9 млн км², що перевищує територію Індії та становить приблизно дві третини площі Австралії

Попри свої масштаби, Зеландія майже повністю затоплена. Над поверхнею океану виступають лише Нова Зеландія, Нова Каледонія та кілька менших островів. Близько 94% континенту перебуває під водою.

Уперше наукове обґрунтування статусу Зеландії як окремого континенту було опубліковане у 2017 році командою з 11 геологів у журналі GSA Today. Дослідники дійшли висновку, що цей регіон не є сукупністю окремих уламків суші чи мікроконтинентом, а відповідає всім основним критеріям континенту.

Чому Зеландію вважають континентом

Протягом десятиліть вчені розглядали територію Зеландії як розрізнені фрагменти континентальної кори. Однак розвиток супутникових технологій, картографування морського дна та глибоководного буріння дозволив детально дослідити структуру регіону.

Виявилося, що Зеландія має власну континентальну кору, яка суттєво відрізняється від океанічної. Її товщина становить у середньому близько 20 км, тоді як океанічна кора зазвичай має товщину близько 7 км. Крім того, породи Зеландії багаті на кремнезем — характерну ознаку континентів.

Дослідники також встановили, що підводні хребти, плато та западини утворюють єдиний безперервний масив суші, а не окремі ізольовані структури.

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Континент із часів динозаврів

Зеландія колись була частиною Гондвани — давнього суперконтиненту, до складу якого входили Антарктида, Австралія, Південна Америка, Африка та Індійський субконтинент.

Понад 100 млн років тому Гондвана почала розпадатися. Під час цього процесу Зеландія відокремилася від сучасної Австралії. Через тектонічне розтягнення її кора поступово стоншувалася, а сам континент почав занурюватися під воду.

Науковці припускають, що цей процес розпочався близько 85 млн років тому. Водночас викопні рештки свідчать, що окремі частини Зеландії залишалися над рівнем моря значно довше.

У Новій Зеландії та на островах Чатем були знайдені кістки зауроподів, анкілозаврів і хижих динозаврів. Це свідчить, що на континенті існували придатні для життя екосистеми вже після його відокремлення від Гондвани.

Додаткові докази були отримані у 2017 році під час міжнародної експедиції на судні JOIDES Resolution. Науковці пробурили понад 1,2 км морського дна в шести точках Зеландії та виявили пилок, спори й мікроскопічні викопні організми, характерні для наземних або мілководних середовищ. Це підтвердило, що значні частини континенту колись перебували над водою.

Відкриття має значення не лише для геології. Вивчення Зеландії допомагає краще зрозуміти процеси руху тектонічних плит і формування континентів. Крім того, підтвердження її масштабів може вплинути на права Нової Зеландії щодо використання морських ресурсів та континентального шельфу в регіоні.

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Джерело: DailyGalaxy.