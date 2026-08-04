Укрпошта не повинна розкривати особисті дані українців на чеках — НБУ

Національний банк не вимагає зазначення податкового номера і повного номера платіжної картки на квитанціях при оплаті житлово-комунальних послуг

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Для початку нагадаємо, що останніми днями АТ «Укрпошта» поширює інформацію про нібито нові вимоги Національного банку щодо обов’язкового зазначення на квитанціях за оплату житлово-комунальних послуг персональних даних платника, зокрема податкового номера та повного номера платіжної картки.

Такі твердження, за словами представників регулятора, не відповідають змісту чинних нормативно-правових актів Національного банку та викривляють установлені ним вимоги.

«Поширена інформація ґрунтується на спотвореному тлумаченні окремих норм, а окремі твердження прямо суперечать їх змісту. Це може сформувати у громадян хибне уявлення про вимоги Національного банку та рівень захисту їхніх персональних даних», — йдеться у повідомленні НБУ.

У зв’язку з цим Національний банк вважає за необхідне надати офіційне спростування поширеної інформації та роз’яснення по суті зазначених питань.

Відповіді НБУ

Чи запровадив Національний банк нові вимоги щодо зазначення персональних даних під час оплати житлово-комунальних послуг?

Ні.

Базові вимоги до оформлення платіжних документів діють ще з 2022 року після набрання чинності Законом України «Про платіжні послуги» та Інструкцією №163.

Більше того, зміни до Інструкції №163, які набрали чинності в березні 2026 року, не посилили, а навпаки спростили порядок оформлення документів під час оплати житлово-комунальних послуг.

Зокрема, під час безготівкової оплати житлово-комунальних послуг не потрібно зазначати ПІБ та реєстраційний номер облікової картки платника податків ні в платіжній інструкції, ні в документі, що підтверджує виконання платіжної операції.

Під час здійснення готівкового платежу відповідно до Інструкції №103, яка діє ще з 2018 року, зазначається лише прізвище, ім’я та по батькові платника.

Отже, твердження про те, що Національний банк нібито запровадив нові вимоги щодо зазначення персональних даних під час оплати житлово-комунальних послуг, не відповідає дійсності.

Чи встановлено для Укрпошти окремі або «особливі» вимоги?

Ні.

Вимоги Національного банку є однаковими для всіх надавачів платіжних послуг — як банків, так і небанківських установ.

Жодних окремих чи спеціальних вимог саме для АТ «Укрпошта» нормативно-правові акти Національного банку не містять.

Усі учасники ринку отримали однаковий шестимісячний перехідний період для приведення своїх процесів у відповідність до оновленого регулювання.

Тому твердження про «особливі вимоги» саме до Укрпошти також не відповідає дійсності.

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Чи зобов’язує Національний банк друкувати паперові квитанції?

Ні.

Чинне законодавство не встановлює обов’язку видавати саме паперову квитанцію.

Документ, що підтверджує виконання платіжної операції, може бути наданий клієнту як у паперовій, так і в електронній формі.

Метою такого документа є захист прав споживача та можливість підтвердити здійснення платежу в разі виникнення спірної ситуації.

Які персональні дані повинні міститися у квитанції під час оплати житлово-комунальних послуг?

Насамперед потрібно розмежовувати платіжну інструкцію, яка використовується для здійснення переказу коштів, та документ, що підтверджує виконання платіжної операції (квитанцію). Це різні документи, які мають різне призначення.

Під час оплати житлово-комунальних послуг:

у разі готівкового платежу квитанція містить лише ПІБ платника;

у разі безготівкового платежу персональні дані платника не є обов’язковими реквізитами квитанції.

Саме тому твердження про обов’язкове зазначення на квитанції під час безготівкової оплати житлово-комунальних послуг ПІБ та податкового номера не відповідає вимогам чинного регулювання.

Чи вимагає Національний банк друкувати на квитанції оплати за житлово-комунальні послуги повний номер платіжної картки?

Ні.

У разі здійснення клієнтом оплати за житлово-комунальні послуги платіжною карткою надавач платіжних послуг діє як еквайр та керується вимогами Положення №164.

Відповідно до цього Положення номер платіжної картки може зазначатися у маскованому вигляді (тобто частина цифр прихована за символами).

Такий підхід відповідає міжнародній практиці захисту платіжних даних, правилам міжнародних платіжних систем та вимогам стандарту PCI DSS, які передбачають маскування номера платіжної картки у документах, що видаються користувачу.

Тому твердження про те, що Національний банк нібито зобов’язав друкувати повний номер платіжної картки на друкованій квитанції при сплаті послуг за житлово-комунальні послуги не відповідає змісту нормативно-правових актів Національного банку.

На завершення

Національний банк поважає право кожного учасника ринку порушувати питання вдосконалення регулювання та пропонувати зміни до нього.

Водночас така дискусія має ґрунтуватися на точному відтворенні змісту чинних нормативно-правових актів, без маніпуляцій та спотворень.

Свідоме та умисне поширення інформації, яка викривляє зміст регуляторних вимог або приписує Національному банку вимоги, яких він не встановлював, є неприпустимим і безвідповідальним вчинком. Особливо тоді, коли це стосується захисту персональних даних мільйонів громадян та може безпідставно підірвати довіру до платіжної системи та регулятора.

У зв’язку з публічними заявами АТ «Укрпошта» Національний банк перевірить практику оформлення документів за платіжними операціями цим надавачем платіжних послуг на предмет її відповідності вимогам законодавства та нормативно-правових актів Національного банку щодо захисту прав споживачів платіжних послуг.

Редакція PSM звертає увагу: під час безготівкової оплати комунальних послуг ПІБ і податковий номер платника не є обов’язковими реквізитами квитанції, а номер банківської картки може відображатися лише в маскованому вигляді. Водночас після публічних заяв Укрпошти Нацбанк має намір перевірити, чи відповідає практика оформлення платіжних документів компанії вимогам законодавства та правилам захисту прав споживачів.

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