За яку комуналку найбільше заборгували українці у 2026 — Опендатабот

За перші шість місяців 2026 року в Україні відкрили 108 561 виконавче провадження через несплату комунальних послуг. Близько 65% нових справ — 70 206 проваджень — досі залишаються відкритими та несплаченими

Нові провадження, відкриті цьогоріч, становлять близько 9% усіх комунальних боргів, інформація про які наразі міститься у реєстрі. Загалом станом на початок липня 2026 року в ЄРБ нараховувалося 829 768 таких записів.

При цьому 62% проваджень мають статус завершених, однак це не обов’язково означає, що заборгованість була погашена. Виконавче провадження можуть завершити, зокрема, через неможливість стягнути кошти або з інших передбачених законом причин. У такому разі запис про борг продовжує зберігатися в реєстрі.

Найбільше нових проваджень за комунальні борги цього року відкрили у Харківській області — 22 171 справу, або близько 20% від загальної кількості. На другому місці опинилася Дніпропетровщина з 19 636 провадженнями, що становить 18%. Трійку регіонів-лідерів замикає Миколаївська область, де зафіксували 12 841 нову справу, або 12%.

Найчастіше українці накопичують борги за теплопостачання — на цю категорію припадає 43% усіх нових проваджень у 2026 році. Ще 18% справ стосуються водопостачання. За ними йдуть борги за житлове обслуговування — 12%, газопостачання — 11% та електроенергію — 9%.

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Найбільша частка нових проваджень припадає на українців віком від 46 до 60 років — 35%. Ще чверть справ відкрили щодо людей пенсійного віку, а 24% — щодо боржників віком від 36 до 45 років.

Жінки фігурують у понад половині нових проваджень — на них припадає 60 141 справа. Своєрідний антирекорд належить жінці 1952 року народження з Миколаївщини, щодо якої цьогоріч відкрили 15 проваджень за борги за електроенергію. П’ять із них уже завершені, проте записи досі залишаються в реєстрі.

Деякі комунальні борги не вдається стягнути роками. Найстаріші відкриті та несплачені провадження перебувають у ЄРБ уже понад дев’ять років. Одне з них стосується боргу за теплопостачання жінки з Чернігівщини, інше — за водопостачання та водовідведення чоловіка зі Львівської області.

Зростання кількості виконавчих проваджень свідчить, що комунальні борги залишаються системною проблемою для українських домогосподарств. Водночас загальна кількість записів у реєстрі не дорівнює кількості людей, які зараз активно не сплачують рахунки: одна особа може мати кілька проваджень, а частина справ формально завершена. Проте навіть у таких випадках борг може роками впливати на фінансову репутацію людини та створювати ризик нових заходів примусового стягнення.

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Джерело: Опендатабот.