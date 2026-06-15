Хто отримує найбільші пенсії серед українських депутатів та суддів — Опендатабот

55 чинних народних депутатів та 858 суддів задекларували пенсійні виплати за 2025 рік. Загалом пенсії отримують 913 посадовців, що становить близько 14% від усіх декларантів цієї категорії

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій, проаналізовані на основі щорічних декларацій за минулий рік.

Найбільшу пенсію серед народних депутатів задекларував Василь Німченко. Колишній суддя Конституційного Суду України отримав за рік 2,3 млн грн пенсійних виплат, що становить понад 192 тис. грн на місяць.

На другому місці опинився депутат та адвокат Михайло Новіков. Його річна пенсія склала 1,46 млн грн, або майже 122 тис. грн щомісяця. Раніше він також працював суддею та має звання Заслуженого юриста України.

Третю позицію посів багаторічний народний депутат від партії Батьківщина Андрій Кожем’якін. Торік він задекларував 973 тис. грн пенсії, що відповідає понад 81 тис. грн на місяць.

Втім, пенсійні виплати окремих суддів виявилися ще вищими. Абсолютним рекордсменом став Віктор Школяров — суддя Верховного Суду України, який минулого року пішов у відставку. Його пенсія склала майже 3 млн грн на рік або 249,9 тис. грн на місяць.

Друге місце серед суддів посіла Тетяна Жайворонок, також суддя Верховного Суду України. Вона задекларувала 2,85 млн грн пенсії за рік, що еквівалентно 237,6 тис. грн щомісяця. Минулого року суддя залишила посаду за власним бажанням.

Третю найбільшу пенсію отримав Степан Домусчі — суддя П’ятого апеляційного адміністративного суду. Його виплати становили 2,72 млн грн на рік або понад 226 тис. грн на місяць. У 2025 році він завершив кар’єру після 21 року роботи в судовій системі.

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Попри помітну різницю між максимальними виплатами депутатів та суддів, типові розміри пенсій у цих групах виявилися майже однаковими. Медіанна пенсія серед народних депутатів становить 229,6 тис. грн на рік, а серед суддів — 227,1 тис. грн.

Для порівняння, середня пенсія в Україні наразі становить 7 236 грн на місяць або близько 86,8 тис. грн на рік. Таким чином, медіанні пенсійні виплати депутатів та суддів перевищують середньоукраїнський показник більш ніж у 2,5 раза, а рекордні пенсії окремих посадовців — у десятки разів.

Хоча спеціальні пенсії для народних депутатів були скасовані для нових отримувачів, частина чинних парламентарів і надалі отримує значні пенсійні виплати. Це переважно депутати, які набули право на спеціальне пенсійне забезпечення до реформи, відстояли його через суд або мають додаткові пільги та звання.

Нагадаємо, що, як пише delo.ua Кабмін встановив обмежувальні коефіцієнти для виплати спеціальних пенсій деяких державних службовців, які отримували 100-200 тис. грн на місяць. Для деяких колишніх митників, держслужбовців, прокурорів, нардепів, та членів уряду будуть застосовані спеціальні коефіцієнти, які обмежать розмір пенсій, вищих за 23 610 грн.

У результаті навіть сьогодні серед чинних народних обранців є посадовці, які одночасно отримують депутатську зарплату та пенсію, що може сягати сотень тисяч гривень на місяць.

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Джерело: Опендатабот.