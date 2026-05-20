Скільки ФОПів відкрили іноземці в Україні — Опендатабот

Станом на середину травня 2026 року в Україні зареєстровано 21 967 ФОПів з іноземним громадянством. Такі дані містяться у Єдиному державному реєстрі

Від початку повномасштабного вторгнення громадяни інших країн у середньому відкривають 1 896 нових бізнесів щороку.

Найбільше підприємців-іноземців працює у Києві — 5 216 ФОПів. Це майже кожен четвертий іноземний підприємець в Україні. Друге місце посідає Харківська область із 3 506 ФОПами, а третє — Одеська область, де зареєстровано 3 295 таких підприємців.

Загалом на ці три регіони припадає майже 55% усіх іноземців, які започаткували власну справу в Україні.

Найбільшу частку серед іноземних підприємців становлять громадяни росії — 4 593 ФОПи, або майже кожен п’ятий. Також до п’ятірки країн за кількістю підприємців в Україні увійшли В’єтнам — 1 994 ФОПи, Азербайджан — 1 635, Узбекистан — 1 469 та Молдова — 1 118.

Читайте також: Банки готують нові ліміти на перекази для ФОПів та бізнесу

Майже половина всіх іноземних підприємців в Україні походить саме з цих п’яти країн.

Найпопулярнішою сферою діяльності серед іноземців залишається роздрібна торгівля. У цьому секторі працює 6 346 ФОПів.

Також іноземні підприємці активно займаються складською діяльністю — 2 746 ФОПів, оптовою торгівлею — 1 732, ресторанним та готельним бізнесом — 1 703, а також ІТ-сферою — 1 624 підприємці.

Таким чином, іноземні громадяни продовжують активно відкривати бізнес в Україні навіть в умовах повномасштабної війни, концентруючись переважно у великих містах та сферах торгівлі й послуг.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки ФОПів користуються російськими поштовими сервісами

У яких сферах відкрилося найбільше ФОП у 2026 — Опендатабот

Чи несе ризики пропозиція роботодавця вести ваш ФОП

Джерело: Опендатабот.