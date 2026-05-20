close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки ФОПів відкрили іноземці в Україні — Опендатабот

20.05.2026 14:50
Ольга Деркач

Станом на середину травня 2026 року в Україні зареєстровано 21 967 ФОПів з іноземним громадянством. Такі дані містяться у Єдиному державному реєстрі

Скільки ФОПів відкрили іноземці в Україні — Опендатабот

Фото: freepik.com

Від початку повномасштабного вторгнення громадяни інших країн у середньому відкривають 1 896 нових бізнесів щороку.

Найбільше підприємців-іноземців працює у Києві — 5 216 ФОПів. Це майже кожен четвертий іноземний підприємець в Україні. Друге місце посідає Харківська область із 3 506 ФОПами, а третє — Одеська область, де зареєстровано 3 295 таких підприємців.

Загалом на ці три регіони припадає майже 55% усіх іноземців, які започаткували власну справу в Україні.

Скільки ФОПів відкрили іноземці в Україні — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

Найбільшу частку серед іноземних підприємців становлять громадяни росії — 4 593 ФОПи, або майже кожен п’ятий. Також до п’ятірки країн за кількістю підприємців в Україні увійшли В’єтнам — 1 994 ФОПи, Азербайджан — 1 635, Узбекистан — 1 469 та Молдова — 1 118.

Читайте також: Банки готують нові ліміти на перекази для ФОПів та бізнесу

Майже половина всіх іноземних підприємців в Україні походить саме з цих п’яти країн.

Скільки ФОПів відкрили іноземці в Україні — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

Найпопулярнішою сферою діяльності серед іноземців залишається роздрібна торгівля. У цьому секторі працює 6 346 ФОПів.

Також іноземні підприємці активно займаються складською діяльністю — 2 746 ФОПів, оптовою торгівлею — 1 732, ресторанним та готельним бізнесом — 1 703, а також ІТ-сферою — 1 624 підприємці.

Скільки ФОПів відкрили іноземці в Україні — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

Таким чином, іноземні громадяни продовжують активно відкривати бізнес в Україні навіть в умовах повномасштабної війни, концентруючись переважно у великих містах та сферах торгівлі й послуг.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки ФОПів користуються російськими поштовими сервісами

У яких сферах відкрилося найбільше ФОП у 2026 — Опендатабот

Чи несе ризики пропозиція роботодавця вести ваш ФОП

Джерело: Опендатабот.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Хто дає гранти українським стартапам: названо 22 акселераційні програми 19.05.2026

Хто дає гранти українським стартапам: названо 22 акселераційні програми
Банки готують нові ліміти на перекази для ФОПів та бізнесу 14.05.2026

Банки готують нові ліміти на перекази для ФОПів та бізнесу
UPD. В Україні закривається популярна мережа супермаркетів 14.05.2026

UPD. В Україні закривається популярна мережа супермаркетів
Українські стартапи отримають до €40 тис. у рамках Startup EDGE 13.05.2026

Українські стартапи отримають до €40 тис. у рамках Startup EDGE
Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською 13.05.2026

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською
Хто з оптових компаній заробив найбільше — Опендатабот 13.05.2026

Хто з оптових компаній заробив найбільше — Опендатабот

Вибір редакції
Всі
Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською
ТОП статей 13.05.2026

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською

 Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

Останні новини
Сьогодні  15:30

Visa запустила в Україні програму для розвитку ШІ-комерції

 Сьогодні  14:50

Скільки ФОПів відкрили іноземці в Україні — Опендатабот

 Сьогодні  14:10

3 фактори, які можуть повернути Біткоїн вище $80 000

 Сьогодні  13:30

НБУ посилив правила емісії та еквайрингу платіжних інструментів

 Сьогодні  12:40

Які регіони України сплатили найбільше військового збору — Податкова

 Сьогодні  11:50

Кити знову накопичують Біткоїн: чого очікувати

 Сьогодні  11:00

Starlink підвищує тарифи вперше з 2023 року

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.