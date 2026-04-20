У яких сферах відкрилося найбільше ФОП у 2026 — Опендатабот

20.04.2026 12:10
Ольга Деркач

На 11 тисяч ФОПів більше відкрилось, ніж закрилось за перший квартал цьогоріч за даними Єдиного державного реєстру. Найбільша різниця між відкриттям та закриттям власної справи зафіксована у Києві, на Львівщині та Дніпропетровщині. А найбільший приріст підприємців зафіксовано у сфері роздрібної торгівлі поза магазином, освіти та консалтинг

Фото: freepik.com

На 11 297 нових ФОПів більше відкрилось, ніж закрилось за перший квартал 2026 року. Загалом 63 920 підприємців відкрили свою справу, а 52 623 ФОП припинили свою діяльність з січня по березень цьогоріч.

Інфографіка: Опендатабот

Найбільший приріст ФОПів у сфері роздрібної торгівлі поза магазином (онлайн через соцмережі, платформи, месенджери): +2 527 підприємців. Також нових справ більше, аніж закритих, у сфері освіти (+1 899), консалтингу (+1 230), інших інформаційних послуг (+1 033) та бізнесу, пов’язаного з орендою нерухомості (+862).

Водночас найбільше падіння зафіксовано у сфері роздрібної торгівлі на ринках і з лотків (-2 531) та у неспеціалізованих магазинах (-1 062). Також зменшилась кількість підприємців у ремонті побутових речей (-291), вантажних перевезеннях (-126) і сфері телевізійного мовлення (-125).

Лідирує за приростом підприємців Київ: +1 826. Наздоганяють Львівська область (+1 651), Дніпропетровська (+1 450), Київська (+1 159) та Одеська (+775).

Натомість найбільше скорочення у прифронтових та окупованих регіонах: Донецькій (-479), Херсонській (-224), Сумській (-204), Запорізькій (-97) та Луганській (-56) областях.

Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, що понад 817 тис. українців були працевлаштовані у фізичних осіб-підприємців в Україні у 2025 році — такі дані наводить Державна податкова служба. Загалом протягом року 302 тис. підприємців мали найманих працівників. Станом на зараз робочі місця створює приблизно кожен сьомий ФОП. Найбільша кількість підприємців-роботодавців зосереджена у Дніпропетровській області, тоді як найбільше найманих працівників працює у ФОП на Львівщині.

Джерело: Опендатабот.

