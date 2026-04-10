ФОПи працевлаштували майже мільйон українців — Опендатабот

10.04.2026 12:10
Ольга Деркач

Понад 817 тис. українців були працевлаштовані у фізичних осіб-підприємців в Україні у 2025 році — такі дані наводить Державна податкова служба. Загалом протягом року 302 тис. підприємців мали найманих працівників. Станом на зараз робочі місця створює приблизно кожен сьомий ФОП. Найбільша кількість підприємців-роботодавців зосереджена у Дніпропетровській області, тоді як найбільше найманих працівників працює у ФОП на Львівщині

Фото: freepik.com

Минулого року 302 260 підприємців забезпечили роботою понад 817 тис. людей. У середньому на одного ФОПа з працівниками припадає близько трьох співробітників. Загалом 14% підприємців в Україні залучають найману працю та формують робочі місця.

Інфографіка: Опендатабот

Найбільше ФОПів із працівниками зареєстровано у Дніпропетровській області — 27 491. Майже на тому ж рівні перебуває Львівська область із показником 27 275 підприємців. До трійки також входить Київ — 25 782 ФОПи з найманими працівниками.

Інфографіка: Опендатабот

Водночас найшвидше зростання кількості підприємців-роботодавців зафіксовано у Рівненській області (+22%), Київській (+20%), Волинській (+19%), Чернівецькій (+18%) та Івано-Франківській (+16%).

Цікаве по темі: Деяких ФОПів переведуть на загальну систему оподаткування

Якщо ж говорити про кількість найманих працівників, то лідером є Львівська область — 74 648 осіб. Далі йде Дніпропетровська область із 71 983 працівниками, а також Київ — 70 272 співробітники, зайняті у ФОП.

Інфографіка: Опендатабот

У цілому завдяки діяльності ФОПів у 2025 році роботу мали понад 2,9 млн українців. Із них 2,1 млн працюють самі на себе, тоді як понад 817 тис. — це наймані працівники.

Нагадаємо, що в Україні можуть дозволити ведення бізнесу без реєстрації ФОП. Депутати Верховної Ради готуються розглянути законопроєкт, який може відкрити українцям можливість займатися окремими видами підприємницької діяльності без оформлення статусу ФОП.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Уряд продовжив та розширив програму «Енергопідтримка ФОП»

Чому ФОПи можуть залишитися без пенсійного стажу

У яких регіонах ФОПи сплатили найбільше єдиного податку у 2025 — Опендатабот

Джерело: Опендатабот.

Новини по темі
«Клуб білого бізнесу» зріс майже до 9 тис. учасників — Гетманцев 10.04.2026

«Клуб білого бізнесу» зріс майже до 9 тис. учасників — Гетманцев
Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції: стартує відбір на tech-події 09.04.2026

Українські стартапи зможуть залучити іноземні інвестиції: стартує відбір на tech-події
Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому 09.04.2026

Епоха полікризи: як світ втратив стабільність і чому Україна живе в майбутньому
Чи була змова учасників ринку щодо підвищення цін на пальне — АМКУ 08.04.2026

Чи була змова учасників ринку щодо підвищення цін на пальне — АМКУ
Деяких ФОПів переведуть на загальну систему оподаткування 07.04.2026

Деяких ФОПів переведуть на загальну систему оподаткування
MEGOGO BOOKS розширила географію доставки книжок 06.04.2026

MEGOGO BOOKS розширила географію доставки книжок

