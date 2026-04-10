ФОПи працевлаштували майже мільйон українців — Опендатабот

Понад 817 тис. українців були працевлаштовані у фізичних осіб-підприємців в Україні у 2025 році — такі дані наводить Державна податкова служба. Загалом протягом року 302 тис. підприємців мали найманих працівників. Станом на зараз робочі місця створює приблизно кожен сьомий ФОП. Найбільша кількість підприємців-роботодавців зосереджена у Дніпропетровській області, тоді як найбільше найманих працівників працює у ФОП на Львівщині

Минулого року 302 260 підприємців забезпечили роботою понад 817 тис. людей. У середньому на одного ФОПа з працівниками припадає близько трьох співробітників. Загалом 14% підприємців в Україні залучають найману працю та формують робочі місця.

Найбільше ФОПів із працівниками зареєстровано у Дніпропетровській області — 27 491. Майже на тому ж рівні перебуває Львівська область із показником 27 275 підприємців. До трійки також входить Київ — 25 782 ФОПи з найманими працівниками.

Водночас найшвидше зростання кількості підприємців-роботодавців зафіксовано у Рівненській області (+22%), Київській (+20%), Волинській (+19%), Чернівецькій (+18%) та Івано-Франківській (+16%).

Якщо ж говорити про кількість найманих працівників, то лідером є Львівська область — 74 648 осіб. Далі йде Дніпропетровська область із 71 983 працівниками, а також Київ — 70 272 співробітники, зайняті у ФОП.

У цілому завдяки діяльності ФОПів у 2025 році роботу мали понад 2,9 млн українців. Із них 2,1 млн працюють самі на себе, тоді як понад 817 тис. — це наймані працівники.

Нагадаємо, що в Україні можуть дозволити ведення бізнесу без реєстрації ФОП. Депутати Верховної Ради готуються розглянути законопроєкт, який може відкрити українцям можливість займатися окремими видами підприємницької діяльності без оформлення статусу ФОП.

Джерело: Опендатабот.