Деяких ФОПів переведуть на загальну систему оподаткування

07.04.2026 15:40
Ольга Деркач

Із квітня 2026 року підприємці, які працюють у сфері охоронних послуг, втратили можливість застосовувати спрощену систему оподаткування

Законодавство оновили таким чином, що перелік діяльностей, дозволених для платників єдиного податку, став ширшим у частині обмежень. До нього додали одразу чотири категорії за КВЕДами: діяльність приватних охоронних компаній (80.10), обслуговування та моніторинг систем безпеки (80.20), проведення розслідувань (80.30), а також роботу у сфері громадського порядку та безпеки (84.24).

Фізичні особи-підприємці, які належать до першої, другої чи третьої групи й ведуть діяльність за цими напрямами, повинні були вчасно відреагувати. Вони мали або виключити відповідні КВЕДи зі свого переліку, або подати заяву про перехід на загальну систему оподаткування. У разі невиконання цих вимог відбувається автоматичне переведення, що також може супроводжуватися штрафними санкціями.

Водночас уникнути відповідальності можливо. Якщо підприємець фактично припинив надавати охоронні послуги до 1 січня 2026 року, заздалегідь виключив відповідні КВЕДи та має підтвердження цього у вигляді договорів і актів виконаних робіт, штрафи не застосовуватимуться. Це правило діє навіть у випадках, коли кошти за такі послуги надійшли вже після початку 2026 року.

Податкові органи орієнтуються не на дату отримання оплати, а на момент фактичного надання послуг. Саме тому наявність належно оформлених документів стає вирішальним фактором у разі перевірок.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови, що передбачає суттєве оновлення програми «Енергопідтримка ФОП» — одноразової грошової допомоги для забезпечення енергонезалежності малого бізнесу. Ці зміни спрямовані на підтримку підприємців, які забезпечують населення базовими товарами та послугами в умовах регулярних перебоїв з електропостачанням.

Джерело: Експерт.

