Уряд продовжив та розширив програму «Енергопідтримка ФОП»

Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови, що передбачає суттєве оновлення програми «Енергопідтримка ФОП» — одноразової грошової допомоги для забезпечення енергонезалежності малого бізнесу. Ці зміни спрямовані на підтримку підприємців, які забезпечують населення базовими товарами та послугами в умовах регулярних перебоїв з електропостачанням

Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Станом на 12 березня 2026 року за програмою «Енергопідтримка ФОП» вже виплачено 380 млн грн для 38 тис. підприємців.

Головні оновлення програми:

Продовження термінів подання заяв: період подання заяв на отримання допомоги буде продовжено на два місяці — до 31 травня 2026 року (раніше граничним терміном було 31 березня 2026 року). Це дозволить залучити до програми ширше коло підприємців, які потребують інвестицій у обладнання для автономного енергозабезпечення.

Розширення переліку КВЕДів: до програми додано нові суспільно та соціально значущі види економічної діяльності. Тепер отримати допомогу зможуть підприємці, чий основний КВЕД відповідає таким категоріям:

харчове виробництво: перероблення молока та виробництво молочних продуктів (10.51), виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (10.82);

забір, очищення та постачання води (36.00); спеціалізована роздрібна торгівля: залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами (47.52); спортивним інвентарем (47.64); квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них (47.76);

забір, очищення та постачання води (36.00); спеціалізована роздрібна торгівля: залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами (47.52); спортивним інвентарем (47.64); квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них (47.76);

освіта: допоміжна діяльність у сфері освіти (85.60).

«Реалізація цих змін дозволить малому та середньому бізнесу забезпечити безперервність своєї роботи, зберегти робочі місця та зменшити фінансові втрати від простоїв і псування продукції. Підтримка бізнесу в умовах енергетичної нестабільності є запорукою стабільних надходжень до бюджету та забезпечення населення критично важливими послугами», — йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Фінансування: програма реалізується в межах бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2026 рік. Орієнтовний обсяг фінансування передбачених нових заходів становить понад 1,3 млрд гривень.

Довідково.

Програма «Енергопідтримка ФОП» — державна ініціатива з надання одноразової грошової допомоги фізичним особам-підприємцям для придбання обладнання автономного енергозабезпечення. Мета програми — підтримати малий бізнес, що надає населенню критично важливі товари та послуги в умовах перебоїв з електропостачанням, спричинених воєнними діями.

Усі актуальні програми енергопідтримки для бізнесу зібрані на офіційному порталі energy.kmu.gov.ua.

