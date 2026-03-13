Уряд продовжив та розширив програму «Енергопідтримка ФОП»

13.03.2026 11:20
Микола Деркач

Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови, що передбачає суттєве оновлення програми «Енергопідтримка ФОП» — одноразової грошової допомоги для забезпечення енергонезалежності малого бізнесу. Ці зміни спрямовані на підтримку підприємців, які забезпечують населення базовими товарами та послугами в умовах регулярних перебоїв з електропостачанням

Уряд продовжив та розширив програму «Енергопідтримка ФОП»

Про це повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Станом на 12 березня 2026 року за програмою «Енергопідтримка ФОП» вже виплачено 380 млн грн для 38 тис. підприємців.

Головні оновлення програми:

Продовження термінів подання заяв: період подання заяв на отримання допомоги буде продовжено на два місяці — до 31 травня 2026 року (раніше граничним терміном було 31 березня 2026 року). Це дозволить залучити до програми ширше коло підприємців, які потребують інвестицій у обладнання для автономного енергозабезпечення.

Розширення переліку КВЕДів: до програми додано нові суспільно та соціально значущі види економічної діяльності. Тепер отримати допомогу зможуть підприємці, чий основний КВЕД відповідає таким категоріям:

  • харчове виробництво: перероблення молока та виробництво молочних продуктів (10.51), виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (10.82);
  • водопостачання: забір, очищення та постачання води (36.00);
  • спеціалізована роздрібна торгівля: залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами (47.52); спортивним інвентарем (47.64); квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них (47.76);
  • освіта: допоміжна діяльність у сфері освіти (85.60).

Читайте також: Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні

«Реалізація цих змін дозволить малому та середньому бізнесу забезпечити безперервність своєї роботи, зберегти робочі місця та зменшити фінансові втрати від простоїв і псування продукції. Підтримка бізнесу в умовах енергетичної нестабільності є запорукою стабільних надходжень до бюджету та забезпечення населення критично важливими послугами», — йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Фінансування: програма реалізується в межах бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2026 рік. Орієнтовний обсяг фінансування передбачених нових заходів становить понад 1,3 млрд гривень.

Довідково.

Програма «Енергопідтримка ФОП» — державна ініціатива з надання одноразової грошової допомоги фізичним особам-підприємцям для придбання обладнання автономного енергозабезпечення. Мета програми — підтримати малий бізнес, що надає населенню критично важливі товари та послуги в умовах перебоїв з електропостачанням, спричинених воєнними діями.

Усі актуальні програми енергопідтримки для бізнесу зібрані на офіційному порталі energy.kmu.gov.ua.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У яких регіонах ФОПи сплатили найбільше єдиного податку у 2025 — Опендатабот

ФОПи звітуватимуть по-новому — Податкова

Як реєструються податкові накладні та хто отримує відмови — ДПС

Новини по темі
Український бізнес масово отримує фейкові листи від імені БЕБ: що робити 12.03.2026

Український бізнес масово отримує фейкові листи від імені БЕБ: що робити
Як бізнесу залучити гроші та отримати підтримку: огляд доступних програм 12.03.2026

Як бізнесу залучити гроші та отримати підтримку: огляд доступних програм
Які українські компанії потрапили до рейтингу найкращих у 2026 — Опендатабот 09.03.2026

Які українські компанії потрапили до рейтингу найкращих у 2026 — Опендатабот
Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026 06.03.2026

Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026
Скільки ЄСВ сплатив український бізнес у січні-лютому 2026 06.03.2026

Скільки ЄСВ сплатив український бізнес у січні-лютому 2026
Дохід мережі Сільпо вперше перетнув позначку в ₴100 млрд 05.03.2026

Дохід мережі Сільпо вперше перетнув позначку в ₴100 млрд
Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
Останні новини
Сьогодні  14:30

Стейблкоїни стали «грошима в шухляді», що шкодить крипторинку

 Сьогодні  13:00

НБУ та Mastercard оголосили про співпрацю у сфері кібербезпеки

 Сьогодні  10:00

Названо найбільшого власника XRP-ETF

 13.03.2026  18:20

Google оновлює Maps: ШІ-пошук місць і нова 3D-навігація

 13.03.2026  16:50

Яким має бути здоровий ринок мікрокредитування в Україні — інтерв’ю з СЕО Moneyveo Сергієм Сінченком

 13.03.2026  16:00

Рада може обмежити банківську таємницю — законопроєкт

 13.03.2026  15:41

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Всі новини
