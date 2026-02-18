close-btn
PaySpaceMagazine

Як реєструються податкові накладні та хто отримує відмови — ДПС

18.02.2026 10:10
Микола Деркач

Податкову накладну заблоковано… Ще рік тому це викликало стрес чи не у кожного підприємця. За рік ДПС кардинально змінила ситуацію

Як реєструються податкові накладні та хто отримує відмови — ДПС

Фото: motionarray.com

«Сьогодні 99,9% податкових накладних реєструються автоматично. І це свідчить про ефективність механізму та його спрямованість саме на ризикові операції», — повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, станом на сьогодні частка податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, становить лише 0,1%. На початок 2025 року цей показник становив 0,76%.

«Рік тому в кожному регіоні ми запровадили консультаційні центри з питань зупинення податкових накладних. Це було принципове рішення. Щоб блокування не викликало паніку у бізнесу, щоб завжди була можливість отримати чіткий алгоритм, що ж робити далі і як виправити ситуацію. Щоб комунікація стала швидшою, а рішення – зрозумілішими. Це і є сервісний підхід», — пояснює Карнаух.

Ще один важливий показник!

Читайте також: Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

На 8,1 тисячі скоротилася кількість платників, включених до переліку ризикових. На сьогодні їх кількість – 12,8 тисячі.

Але відносно тих, хто намагається жити схемами система моніторингу безжальна. Вона продовжує виявляти операції з підвищеним ризиком і зупиняє їх.

Основні причини зупинення податкових накладних:

  • 60 % – дисбаланс на віртуальному складі
  • 30% – включення платників податків до переліку ризикових

«ДПС поступово змінює філософію роботи. Прибираємо штучні барʼєри та полегшуємо роботу для бізнесу, який працює прозоро, сплачує податки та створює робочі місця», — резюмувала в. о. голови ДПС.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як відбуватимуться податкові перевірки у 2026 — YouControl

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

Заощадження українців у банках зросли на 225 млрд грн — звіт

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Скільки авто, що підпадають під «податок на розкіш», ввезли в Україну в 2025 — Опендатабот 18.02.2026

Скільки авто, що підпадають під «податок на розкіш», ввезли в Україну в 2025 — Опендатабот
Як відбуватимуться податкові перевірки у 2026 — YouControl 12.02.2026

Як відбуватимуться податкові перевірки у 2026 — YouControl
Скільки ЄСВ сплатили українці у січні 2026 — ДПСУ 12.02.2026

Скільки ЄСВ сплатили українці у січні 2026 — ДПСУ
Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ 02.02.2026

Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ
Яку суму сплатили до бюджету великі платники податків у 2025 році 30.01.2026

Яку суму сплатили до бюджету великі платники податків у 2025 році
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика

 Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
ТОП статей 11.02.2026

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей
Останні новини
Сьогодні  14:50

Темпи кредитування населення зростають — НБУ

 Сьогодні  13:40

Mastercard та Visa залучають банки до пілотів агентних платежів

 Сьогодні  12:30

Верифікувати Starlink тепер можна у відділеннях Нової пошти та Укрпошти

 Сьогодні  11:20

Скільки авто, що підпадають під «податок на розкіш», ввезли в Україну в 2025 — Опендатабот

 Сьогодні  10:10

Як реєструються податкові накладні та хто отримує відмови — ДПС

 17.02.2026  21:00

Українські підприємиці можуть отримати гранти до 100 000 грн

 17.02.2026  20:20

Meta закриває Messenger.com — що зміниться для користувачів

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.