Як реєструються податкові накладні та хто отримує відмови — ДПС

Податкову накладну заблоковано… Ще рік тому це викликало стрес чи не у кожного підприємця. За рік ДПС кардинально змінила ситуацію

«Сьогодні 99,9% податкових накладних реєструються автоматично. І це свідчить про ефективність механізму та його спрямованість саме на ризикові операції», — повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, станом на сьогодні частка податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, становить лише 0,1%. На початок 2025 року цей показник становив 0,76%.

«Рік тому в кожному регіоні ми запровадили консультаційні центри з питань зупинення податкових накладних. Це було принципове рішення. Щоб блокування не викликало паніку у бізнесу, щоб завжди була можливість отримати чіткий алгоритм, що ж робити далі і як виправити ситуацію. Щоб комунікація стала швидшою, а рішення – зрозумілішими. Це і є сервісний підхід», — пояснює Карнаух.

Ще один важливий показник!

Читайте також: Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

На 8,1 тисячі скоротилася кількість платників, включених до переліку ризикових. На сьогодні їх кількість – 12,8 тисячі.

Але відносно тих, хто намагається жити схемами система моніторингу безжальна. Вона продовжує виявляти операції з підвищеним ризиком і зупиняє їх.

Основні причини зупинення податкових накладних:

60 % – дисбаланс на віртуальному складі

30% – включення платників податків до переліку ризикових

«ДПС поступово змінює філософію роботи. Прибираємо штучні барʼєри та полегшуємо роботу для бізнесу, який працює прозоро, сплачує податки та створює робочі місця», — резюмувала в. о. голови ДПС.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як відбуватимуться податкові перевірки у 2026 — YouControl

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

Заощадження українців у банках зросли на 225 млрд грн — звіт