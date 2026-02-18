Як реєструються податкові накладні та хто отримує відмови — ДПС

Податкову накладну заблоковано… Ще рік тому це викликало стрес чи не у кожного підприємця. За рік ДПС кардинально змінила ситуацію
«Сьогодні 99,9% податкових накладних реєструються автоматично. І це свідчить про ефективність механізму та його спрямованість саме на ризикові операції», — повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.
За її словами, станом на сьогодні частка податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено, становить лише 0,1%. На початок 2025 року цей показник становив 0,76%.
«Рік тому в кожному регіоні ми запровадили консультаційні центри з питань зупинення податкових накладних. Це було принципове рішення. Щоб блокування не викликало паніку у бізнесу, щоб завжди була можливість отримати чіткий алгоритм, що ж робити далі і як виправити ситуацію. Щоб комунікація стала швидшою, а рішення – зрозумілішими. Це і є сервісний підхід», — пояснює Карнаух.
На 8,1 тисячі скоротилася кількість платників, включених до переліку ризикових. На сьогодні їх кількість – 12,8 тисячі.
Але відносно тих, хто намагається жити схемами система моніторингу безжальна. Вона продовжує виявляти операції з підвищеним ризиком і зупиняє їх.
Основні причини зупинення податкових накладних:
- 60 % – дисбаланс на віртуальному складі
- 30% – включення платників податків до переліку ризикових
«ДПС поступово змінює філософію роботи. Прибираємо штучні барʼєри та полегшуємо роботу для бізнесу, який працює прозоро, сплачує податки та створює робочі місця», — резюмувала в. о. голови ДПС.
