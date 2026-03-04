Як поскаржитись на недоброчесний бізнес у податкову

Цифровий сервіс TAX Control від податкової служби – це зручний спосіб повідомити про недоброчесний бізнес прямо зі свого смартфона

Як повідомила пресслужба ДПСУ, кожне ваше повідомлення допомагає зробити економіку прозорою, а правила гри бізнесу – рівними для всіх.

Коли варто скористатися TAX Control?

Якщо ви помітили, що:

вам не видали чек або видали нефіскальний чек;

магазин чи кафе відмовляються приймати оплату карткою;

бізнес працює взагалі без реєстрації (нелегально);

інші порушення.

Як це працює

Ви надсилаєте інформацію через сервіс, після чого вона автоматично потрапляє до податкової служби відповідного регіону. Отримані дані аналізують та можуть використати під час організації перевірки конкретного бізнесу.

Як оформити запит:

зайти на вебпортал ДПС;

натиснути віджет TAX Control;

заповнити онлайн-форму та надіслати повідомлення.

Чому це важливо для Вас?

Захист прав: ви допомагаєте боротися з тими, хто порушує права покупців.

Чесна конкуренція: бізнес, що платить податки, не повинен програвати тим, хто працює «в тіні».

Розвиток країни: сплачені податки – це кошти на медицину, освіту та оборону.

«TAX Control – це Ваш інструмент контролю. Робимо бізнес прозорим разом!», — йдеться у повідомленні Державної податкової служби.

