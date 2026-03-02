Скільки податків сплатили українці у лютому 2026 — ДПС

У лютому до загального фонду держбюджету надійшло 93 млрд грн податків та зборів, які контролює ДПС. Це 107 % – виконання плану (+ 6,1 млрд грн)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух, передає пресслужба ДПС.

Вона підкреслила, що за такою, здавалося б, сухою статистикою стоїть величезна робота кожного платника податків та працівників ДПС.

«Попри всі воєнні ризики, постійні атаки росіян, пошкодження енергетичної інфраструктури, деяких виробничих потужностей, відсутність тепла і світла, ми вистояли. Платники податків продемонстрували відповідальність перед країною. Система адміністрування податків працювала безперервно», — зазначила Карнаух.

Завдяки такому перевиконанню у лютому вдалося скоротити відставання за січень. Загалом за два місяці цього року виконання загального фонду держбюджету становить 99,4%.

Порівняно з лютим 2025 року надходження зросли на 14,2 млрд грн або 18%.

Читайте також: Деякі купюри більше не прийматимуть до оплати — НБУ

Основні показники:

Податок на доходи фізичних осіб:

32,2 млрд грн (105,6% виконання плану).

Податок на прибуток підприємств:

13,9 млрд грн (105,4% виконання плану).

Податок на додану вартість:

Надходження 24,3 млрд грн (107,5% виконання плану).

Важливо! Стабільно відшкодовуємо ПДВ: у лютому – 16,2 млрд грн.

Рентна плата:

6,0 млрд грн (143,9% виконання плану).

«Лютий був складним як з точки зору безпеки, так і з точки зору економічної активності. Працювати в таких умовах – це про витримку та чітке розуміння, наскільки кожна гривня для бюджету важлива. В умовах війни це про життя країни, її захист та оборону. Дякую кожному, хто сплатив податки. Сьогодні це має особливу вагу», – наголосила в. о. Голови ДПС.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Інвестиції в ОВДП стрімко зростають — Мінфін

Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

Скільки переказів здійснили українці у 2025 — НБУ