Як відбуватимуться податкові перевірки у 2026 — YouControl

12.02.2026 17:10
Микола Деркач

Державна податкова служба України опублікувала план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2026 рік. Всього податківці запланували провести 4,5 тисяч планових перевірок

Фото: tr.tax.gov.ua, freepik.com

Про це йдеться в аналітичному матеріалі YouControl.

У 2026 році податківці планують провести 4 558 планових перевірок. Серед них перевірки 3 542 юридичних осіб та 1 016 фізичних осіб-підприємців.

На кого спрямовані перевірки та в яких регіонах

Протягом 2026 року Державна податкова служба (ДПС) щомісяця планує в середньому перевіряти від 200 до 300 юридичних осіб. Найменше стартів перевірок компаній було у січні — 221. Але вже з весни почнеться зростання: так, у березні-квітні заплановано 334 та 337 перевірок юросіб. Восени також спостерігається активність: 320 перевірок підприємств у вересні.

Пік планових перевірок ФОПів припадає на травень (95) та вересень (96). А найменша інтенсивність була передбачена у січні, де заплановано 57 перевірок.

Що стосується регіонального розподілу, то найвища концентрація планових податкових перевірок юридичних осіб зафіксована у Києві — 770, що становить 22% від загальної кількості запланованих перевірок компаній. А також серед компаній основних економічно-активних регіонів: Дніпропетровської (370), Київської (279), Львівської (262) та Одеської (246) областей.

Читайте також: Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

На які сфери бізнесу припаде найбільше перевірок?

Найбільше перевірок (656) охоплює підприємства агросектору (вирощування зернових), неспеціалізовану оптову торгівлю (121) та компанії, що займаються вантажним автомобільним транспортом (119).

Зацікавлені податківці й в посиленому контролі за торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, а також будівництвом житлових і нежитлових будівель.

Фото: youcontrol.com.ua

Як дізнатися про майбутні перевірки через YouControl

З’ясувати, чи підпадає компанія під планові перевірки від ДПС і коли це відбудеться, можна в системі YouControl. Для цього варто звернути увагу на блок «Перевірки» у досьє компанії в лівому боковому меню.

