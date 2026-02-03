Заощадження українців у банках зросли на 225 млрд грн — звіт

Станом на 1 січня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України становила понад 1 617,7 млрд грн (1,6 трлн грн), що на 225,5 млрд грн більше за аналогічний показник минулого року

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

«Зростання обсягу вкладів фізичних осіб – це ключовий індикатор довіри громадян і бізнесу до банківської системи. Навіть в умовах повномасштабної війни депозитна база не лише зберігається, а й зростає. Важливу роль у цьому відіграє система гарантування вкладів, яка забезпечує вкладникам упевненість у захисті їхніх коштів», – вважає директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 січня 2026 року:

вклади у національній валюті – 1073,3 млрд грн (+173,8 млрд грн за 2025 рік);

вклади в іноземній валюті – 544,4 млрд грн (+51,7 млрд грн за 2025 рік).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 січня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 12,5%. Сума їх вкладів склала 201,8, що на 32,9 млрд грн більше, ніж торік. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як зазначила Ольга Білай, збільшення присутності коштів фізичних осіб-підприємців у депозитній структурі підтверджує, що система гарантування вкладів працює не лише для населення, а й для малого бізнесу. Для ФОП це означає передбачуваність, захист коштів і можливість планувати діяльність, не виводячи ресурси з банківської системи.

На 1 січня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строками до погашення:

Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Довідково. Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 січня 2026 року в реєстрі учасників Фонду налічувався 61 банк.

