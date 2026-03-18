close-btn
PaySpaceMagazine

За що найбільше заборгували українці — Опендатабот

18.03.2026 12:30
Ольга Деркач

Понад 9,5 млн боргів нараховується в Україні у Єдиному реєстрі боржників станом на початок березня 2026 року. За рік боргів побільшало на понад півмільйона. 21% усіх боргів стосуються штрафів за порушення ПДР. Найбільше боргів припадає на Дніпропетровщину, Харківщину та Київ

Фото: chatgpt.com

Понад 9,5 млн боргів зафіксовано в Єдиному реєстрі боржників станом на початок березня 2026 року. На 514 360 нових боргів зріс Реєстр за останній рік (+6%). Реєстр постійно оновлюється, адже провадження щодня відкриваються і закриваються.

Інфографіка: Опендатабот

Серед всіх визначених категорій найбільше боргів у реєстрі з’явилось через штрафи за порушення правил дорожнього руху — понад 2 млн проваджень (21%). Ще 20% становлять інші адміністративні правопорушення, не пов’язані з безпекою дорожнього руху — 1,93 млн випадків.

Значною також залишається частка інших стягнень на користь державного бюджету — різних санкцій, платежів і штрафів — 1,65 млн проваджень (17,3%). Борги за комунальні послуги складають понад 816 тисяч проваджень, або 8,6% від загальної кількості.

Втім найбільшою категорією залишаються борги, не віднесені виконавцями до будь-якої з окремих категорій: — тобто проваджень, які не підпадають під окремі визначені категорії: 2,1 млн, або 22% усіх записів.

«Зміни до класифікації категорій стягнень були внесені Міністерством юстиції, зокрема, для того, щоб краще виявляти потенційно проблемні виконавчі провадження, та мати по ним оперативну статистику. Водночас частина проваджень, які не підпадають під оновлені категорії — наприклад, стягнення між фізичними або між юридичними особами, не віднесені до певної категорії — наразі потрапляють у «інші». Саме це і пояснює зростання кількості проваджень з розділу тих, що не підпадають під окремі визначені категорії», — пояснює Андрій Авторгов, приватний виконавець.

Водночас найбільше за рік (+63%) збільшилась кількість проваджень щодо спеціальної конфіскації — з 1 049 до 1 709. Також помітно зросла кількість проваджень щодо звернення стягнення на майно, визначене виконавчим документом — з 17 173 до 23 548 (+37%).

Інфографіка: Опендатабот

Найбільше боргів традиційно припадає на Дніпропетровщину, де налічується 1 052 990 проваджень, або близько 11% від усіх боргів у Реєстрі. Далі йдуть Харківська область — 675 207 проваджень (7%), Київ — 667 215 (7%), Одеська область — 585 193 (6%) та Донецька область — 526 300 (6%).

Інфографіка: Опендатабот

Переважна більшість боргів у Реєстрі припадає на чоловіків — 7,1 млн проваджень (74% усіх записів). На жінок — 2 441 015 проваджень, що становить 26%. Водночас на одну особу може припадати кілька виконавчих проваджень.

Джерело: Опендатабот.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Вибір редакції
Всі
Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

 Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
ТОП статей 10.03.2026

Стрибок цін на нафту: як реагують світові ринки та чого чекати Україні
Останні новини
Сьогодні  17:40

Скільки мережа EVA заробила у 2025

 Сьогодні  17:00

Де в ЄС платять найбільше: як змінилася мінімальна ЗП у 2026

 Сьогодні  16:20

Потужні магнітні бурі накриють Землю вже завтра

 Сьогодні  15:40

Mastercard презентувала ШІ для аналізу платіжних даних і кіберзахисту

 Сьогодні  13:40

USDT втратив статус домінуючого стейблкоїна

 Сьогодні  12:30

За що найбільше заборгували українці — Опендатабот

 Сьогодні  11:20

Nvidia виплатить дивіденди: скільки отримають власники 100 акцій

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.