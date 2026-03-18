За що найбільше заборгували українці — Опендатабот

Понад 9,5 млн боргів нараховується в Україні у Єдиному реєстрі боржників станом на початок березня 2026 року. За рік боргів побільшало на понад півмільйона. 21% усіх боргів стосуються штрафів за порушення ПДР. Найбільше боргів припадає на Дніпропетровщину, Харківщину та Київ

Понад 9,5 млн боргів зафіксовано в Єдиному реєстрі боржників станом на початок березня 2026 року. На 514 360 нових боргів зріс Реєстр за останній рік (+6%). Реєстр постійно оновлюється, адже провадження щодня відкриваються і закриваються.

Серед всіх визначених категорій найбільше боргів у реєстрі з’явилось через штрафи за порушення правил дорожнього руху — понад 2 млн проваджень (21%). Ще 20% становлять інші адміністративні правопорушення, не пов’язані з безпекою дорожнього руху — 1,93 млн випадків.

Значною також залишається частка інших стягнень на користь державного бюджету — різних санкцій, платежів і штрафів — 1,65 млн проваджень (17,3%). Борги за комунальні послуги складають понад 816 тисяч проваджень, або 8,6% від загальної кількості.

Втім найбільшою категорією залишаються борги, не віднесені виконавцями до будь-якої з окремих категорій: — тобто проваджень, які не підпадають під окремі визначені категорії: 2,1 млн, або 22% усіх записів.

Цікаве по темі: Скільки заробили лідери ритейлу Індексу Опендатаботу

«Зміни до класифікації категорій стягнень були внесені Міністерством юстиції, зокрема, для того, щоб краще виявляти потенційно проблемні виконавчі провадження, та мати по ним оперативну статистику. Водночас частина проваджень, які не підпадають під оновлені категорії — наприклад, стягнення між фізичними або між юридичними особами, не віднесені до певної категорії — наразі потрапляють у «інші». Саме це і пояснює зростання кількості проваджень з розділу тих, що не підпадають під окремі визначені категорії», — пояснює Андрій Авторгов, приватний виконавець.

Водночас найбільше за рік (+63%) збільшилась кількість проваджень щодо спеціальної конфіскації — з 1 049 до 1 709. Також помітно зросла кількість проваджень щодо звернення стягнення на майно, визначене виконавчим документом — з 17 173 до 23 548 (+37%).

Найбільше боргів традиційно припадає на Дніпропетровщину, де налічується 1 052 990 проваджень, або близько 11% від усіх боргів у Реєстрі. Далі йдуть Харківська область — 675 207 проваджень (7%), Київ — 667 215 (7%), Одеська область — 585 193 (6%) та Донецька область — 526 300 (6%).

Переважна більшість боргів у Реєстрі припадає на чоловіків — 7,1 млн проваджень (74% усіх записів). На жінок — 2 441 015 проваджень, що становить 26%. Водночас на одну особу може припадати кілька виконавчих проваджень.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які українські компанії потрапили до рейтингу найкращих у 2026 — Опендатабот

У яких регіонах ФОПи сплатили найбільше єдиного податку у 2025 — Опендатабот

Як український бізнес переживає війну — Опендатабот

Джерело: Опендатабот.