Інвестувати в SpaceX можна буде через Bybit

Криптобіржа Bybit запустила сервіс IPO Express, який дозволяє роздрібним інвесторам брати участь у первинних розміщеннях акцій (IPO) через токенізовані активи. Першою пропозицією на платформі стане SpaceX

Користувачі Bybit зможуть оформити підписку на токенізовані акції через платформу xStocks від Payward. Такі токени прив’язані до реальних цінних паперів у співвідношенні 1:1 та дають змогу отримати економічну експозицію до акцій без відкриття традиційного брокерського рахунку.

Реєстрація та прийом заявок на участь у розміщенні SpaceX триватимуть з 7 до 11 червня. Розподіл токенізованих акцій запланований на 11-12 червня, а торгівля ними на спотовому ринку Bybit має розпочатися 12 червня.

У Bybit заявляють, що сервіс дозволить купувати токенізовані акції за ціною IPO, оминаючи конкуренцію на вторинному ринку. Раніше доступ до подібних розміщень зазвичай мали лише інституційні інвестори, великі клієнти брокерів та приватні фонди.

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Інтерес до IPO SpaceX залишається надзвичайно високим. За даними Reuters, попит з боку інвесторів уже досяг близько $150 млрд, що приблизно вдвічі перевищує цільовий обсяг залучення коштів у $75 млрд.

Запуск IPO Express став черговим кроком у зближенні традиційних фінансових ринків та криптоіндустрії. На початку червня криптобіржа Kraken також відкрила доступ до токенізованого IPO SpaceX для клієнтів більш ніж у 110 країнах через платформу xStocks.

Фактично Bybit пропонує не пряме володіння акціями SpaceX, а токени, забезпечені реальними цінними паперами. Це дозволяє інвесторам отримати доступ до однієї з найдорожчих приватних технологічних компаній світу через криптовалютну інфраструктуру та без використання класичних брокерських сервісів.

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Допоміжні матеріали: coinlaw.io; goodreturns.in; economictimes.indiatimes.com.