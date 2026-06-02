9 акцій, які варто купити за версією Трампа

Останні фінансові декларації президента США Дональда Трампа та його публічні заяви привернули увагу інвесторів до низки компаній. Ринок уважно стежить за акціями, пов’язаними з його угодами, політичними пріоритетами та публічними коментарями

Зокрема, останні розкриття інформації показали кілька багатомільйонних інвестицій, а його нещодавні схвальні відгуки сприяли зростанню окремих акцій і навіть цілих секторів.

Хоча інвестиції Трампа охоплюють широкий спектр галузей, деякі останні позиції свідчать про зростаючий інтерес до компаній, пов’язаних зі стратегічними технологіями та конкурентоспроможністю США.

Наведені нижче акції не є прямими рекомендаціями Трампа. До списку увійшли компанії, які пов’язані з його задекларованими угодами, публічними заявами, державними контрактами або політичними пріоритетами.

IBM серед останніх фаворитів Трампа

Однією з найсвіжіших ставок Трампа стала IBM (NYSE: IBM) — один із лідерів у сфері квантових обчислень, який отримує підтримку уряду США. Чистий прибуток компанії становить $1,22 млрд.

IBM опинилася в центрі уваги 21 травня, коли Міністерство торгівлі США оголосило про виділення $1 млрд у межах програми CHIPS Act на підтримку Anderon — нової незалежної компанії IBM та першого у країні спеціалізованого виробництва квантових чипів.

Така підтримка не стала несподіванкою, адже Трамп і раніше позитивно висловлювався про IBM. Наприклад, під час круглого столу в Білому домі 10 грудня минулого року він окремо відзначив генерального директора компанії Арвінда Крішну, назвавши його «легендою» за те, що він «підняв акції до дуже хорошого рівня».

Після того як цей виступ знову набув популярності напередодні 1 червня, акції IBM у певний момент зросли майже на 15% на премаркеті.

Трамп хвалить Micron та Dell

Серед інших компаній, які отримали схвальні коментарі президента, були Micron (NASDAQ: MU) та Dell (NASDAQ: DELL).

Зокрема, під час мітингу в Нью-Йорку 22 травня Трамп відзначив інвестиції Micron у розмірі $100 млрд у виробництво напівпровідників у штаті Нью-Йорк. Після цього акції компанії зросли майже на 19%.

Також на початку року він придбав акції Dell на суму понад $1 млн. Згодом ця ставка виглядала ще більш вдалою після того, як 27 травня Пентагон оголосив про контракт із компанією на $9,7 млрд.

Крім того, керівництво Dell повідомило про одні з найсильніших квартальних результатів у секторі, що посилило довіру інвесторів до перспектив компанії та водночас викликало дискусії щодо можливого використання інсайдерської інформації в адміністрації.

Чи є Nvidia та Oracle улюбленими акціями Трампа?

За обсягом інвестицій Nvidia (NASDAQ: NVDA) та Oracle (NYSE: ORCL) стали одними з найбільших покупок Трампа у першому кварталі 2026 року. Обсяг кожної позиції становив від $1 млн до $5 млн.

Інтерес до Nvidia не потребує особливих пояснень. Компанія є найдорожчою у світі та ключовим активом США у сфері штучного інтелекту. Її генеральний директор Дженсен Хуанг супроводжував Трампа під час кількох поїздок до Пекіна, а уряд США, ймовірно, відіграватиме важливу роль у майбутньому компанії.

Що стосується Oracle, то, згідно з останніми деклараціями, Трамп здійснив щонайменше 17 операцій з акціями компанії між січнем і березнем. Одна з найбільших покупок відбулася приблизно за тиждень до того, як голова ради директорів Oracle Ларрі Еллісон, відомий прихильник Трампа, був призначений до консультативної ради з питань ШІ 25 березня.

AMD та Apple

Трамп володів невеликою часткою AMD (NASDAQ: AMD) ще до вступу на посаду, але після цього почав активніше збільшувати інвестиції. Наприклад, у лютому він придбав акції компанії на суму від $500 тис. до $1 млн.

Подібні покупки він здійснив і в Apple (NASDAQ: AAPL) у березні. Це ще раз підкреслює його хороші відносини з генеральним директором компанії Тімом Куком, який, як повідомляється, отримав певні тарифні винятки та також супроводжував Трампа під час поїздок до Китаю, як і Дженсен Хуанг.

Оскільки обидві компанії продемонстрували значне зростання акцій у наступні тижні, AMD та Apple стали одними з найприбутковіших угод Трампа.

Інші акції, які підтримував Трамп

На момент написання низка компаній продовжувала демонструвати сильне зростання. Деякі з них набувають популярності серед інвесторів, які шукають акції, що раніше отримували підтримку Трампа.

Наприклад, акції Nokia (HEL: NOKIA) зросли більш ніж на 5%. Компанія є одним із новаторів у сфері 5G, і Трамп раніше хвалив її за те, що вона «розробляє свої передові продукти саме тут, у Сполучених Штатах».

Водночас акції ServiceNow (NYSE: NOW) підскочили на 10% за день. Компанія також входила до числа активів, якими Трамп торгував у першому кварталі 2026 року, а розмір його позиції оцінювався в межах від $1 млн до $5 млн.

Зв’язки компанії з урядом США мають давнішу історію. У вересні 2025 року ServiceNow оголосила про нове партнерство з Управлінням загальних служб США (GSA), яке, за словами компанії, має «спростити державні технологічні процеси, підвищити ефективність та забезпечити суттєву економію коштів платників податків».

