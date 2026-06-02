Фондовий ринок США наблизився до рівнів Великої депресії

Американський фондовий ринок увійшов у зону оцінок, що вже перевищують показники, зафіксовані перед біржовим крахом 1929 року, який став початком Великої депресії

Останні дані свідчать, що ринок торгується на одних із найдорожчих рівнів у сучасній історії. Композитні показники оцінки, які враховують ключові метрики, зокрема коефіцієнт Шиллера CAPE, співвідношення ціни до балансової вартості та інші довгострокові індикатори, перевищили екстремальні значення, зафіксовані напередодні обвалу 1929 року.

У центрі уваги аналітиків перебуває коефіцієнт Шиллера CAPE для індексу S&P 500, який наприкінці травня 2026 року становив 39-41.

Це більш ніж удвічі перевищує його історичне середнє значення на рівні близько 17. Вищі показники фіксувалися лише під час піку дотком-бульбашки у 2000 році.

Останні дані свідчать, що оцінки американського фондового ринку зараз перебувають у діапазоні, який історично асоціюється з надмірним оптимізмом інвесторів.

Варто зазначити, що композитні показники оцінки вже перевищили рівні, зафіксовані перед крахом 1929 року, хоча все ще залишаються трохи нижчими за максимум, досягнутий під час технологічної бульбашки 2000 року.

Це свідчить про те, що інвестори готові платити історично високі премії за корпоративні прибутки та активи, попри економічну й геополітичну невизначеність.

Також читайте: Binance запускає торгівлю американськими акціями

Основним драйвером зростання стали кілька технологічних гігантів, пов’язаних зі сферою штучного інтелекту (AI), чиї сильні фінансові результати допомогли ринку оновити історичні максимуми.

Втім, дедалі більша концентрація капіталу в акціях компаній із великою капіталізацією робить ринок вразливим у разі, якщо витрати на розвиток AI не виправдають очікувань.

Історія показує, що за таких екстремально високих оцінок простір для помилок є мінімальним. Біржовий крах 1929 року призвів до падіння ринку на 83%, тоді як крах доткомів знищив трильйони доларів інвесторського капіталу.

Ризики для фондового ринку США

Існує кілька факторів ризику, які можуть негативно вплинути на американський фондовий ринок. Стійка інфляція та потенційні перебої у світових поставках енергоносіїв можуть змусити Федеральну резервну систему довше утримувати високі процентні ставки. Це підвищує вартість запозичень і чинить тиск на ринкові оцінки.

Вищі ставки також створюють додаткове навантаження для споживачів і бізнесу з великими борговими зобов’язаннями. Водночас напруження на ринку приватного кредитування та зростаючі фіскальні проблеми США можуть підштовхнути прибутковість облігацій угору, що створить додатковий тиск на акції, ринок житла та інвестиційну активність.

Крім того, уповільнення темпів найму працівників, частково пов’язане з підвищенням ефективності завдяки AI, може негативно вплинути на споживчі витрати.

Водночас спад не є неминучим. Подальше зростання корпоративних прибутків, підвищення продуктивності завдяки AI та стійкі баланси компаній можуть і надалі підтримувати американський фондовий ринок, навіть попри історично високі оцінки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заробляє та отримує інвестицій глобальний фінтех-ринок

5 акцій квантових компаній, за якими варто стежити

Кійосакі пояснив, чому долар приречений

Джерело: Finbold.