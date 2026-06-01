BlackRock фіксує масштабний відтік коштів із крипто-ETF

01.06.2026 16:50
Микола Деркач

BlackRock суттєво наростила темпи продажу криптовалютних ETF. За останній тиждень із біржових фондів компанії, прив’язаних до Біткоїна та Ethereum, інвестори вивели понад $1,21 млрд

Фото: wikimedia.org, pngwing.com

Згідно з даними про потоки спотових крипто-ETF, відтік коштів із Біткоїн- та Ethereum-фондів BlackRock тривав протягом кількох торгових сесій поспіль. Основна частина вилучень припала саме на BTC.

Це відбувається на тлі нової хвилі волатильності на крипторинку та фіксації прибутку інвесторами після попереднього зростання цін.

Найбільше коштів було виведено з фонду iShares Bitcoin Trust (IBIT). Загальний чистий відтік із нього за тиждень сягнув близько $1,04 млрд.

Наймасштабніше вилучення зафіксували 27 травня, коли інвестори забрали з фонду $527,8 млн. Наступного дня відтік становив ще $177,9 млн, а 29 травня — $68,2 млн.

Раніше протягом тижня фонд також зазнав відтоку $192,4 млн 26 травня та $68,9 млн 22 травня. Це свідчить про стійку тенденцію виходу інституційного капіталу з біткоїн-ETF.

Масштаби вилучень збігаються із загальною слабкістю американського ринку спотових біткоїн-ETF. Загалом за цей період інвестори вивели з таких фондів понад $1,52 млрд.

Читайте також: Втрати від криптозламів у травні впали на 90% — CertiK

Відтік коштів із Ethereum-фондів

Спотові Ethereum-ETF BlackRock також зафіксували чистий відтік капіталу, хоча його обсяги були значно меншими, ніж у випадку з Біткоїном.

Фонд ETHA втратив за тиждень $193,7 млн. Найбільший денний відтік зафіксували 28 травня — $80,4 млн. Ще $65,1 млн було виведено 27 травня та $40,7 млн — 29 травня.

Частково тиск продажів компенсували надходження до фонду ETHB, який залучив $12,4 млн. Втім цього виявилося недостатньо для компенсації загального відтоку з ETHA.

У результаті сукупний чистий відтік із Ethereum-ETF BlackRock становив близько $181,3 млн.

Загалом біткоїн- та Ethereum-фонди компанії за тиждень втратили приблизно $1,22 млрд. Понад 85% цієї суми припало на Біткоїн, що свідчить про значно сильніший тиск продавців на цей актив.

Хоча після пікового відтоку 27 травня темпи вилучень дещо сповільнилися, фонди BlackRock продовжують демонструвати негативну динаміку. Тепер учасники ринку стежать за тим, чи збережеться тенденція відтоку коштів із криптовалютних ETF у найближчі торгові сесії.

За матеріалами finbold.com.

