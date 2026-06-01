Названо топ-10 країн для життя у 2026

Компанія Remitly опублікувала Індекс імміграції 2026 року, в якому оцінила 82 країни за 34 показниками, серед яких вартість життя, зарплати, безпека, медицина, освіта та рівень щастя

Лідером рейтингу стала Швейцарія, яка піднялася з другого місця у 2025 році. Автори дослідження відзначили високі доходи, якість медичних послуг, безпеку та розвинену інфраструктуру для іммігрантів.

Друге місце посіла Ісландія, третє — Люксембург. До першої п’ятірки також увійшли Австралія та Німеччина.

Топ-10 країн для переїзду:

Швейцарія;

Ісландія;

Люксембург;

Австралія;

Німеччина;

Ірландія;

США;

Данія;

Норвегія;

Іспанія.

Найкращою країною для сімей визнали Іспанію. Рейтинг враховував якість освіти, тривалість декретних відпусток, витрати на догляд за дітьми та кількість міжнародних шкіл. До десятки також увійшли Китай, США, Шрі-Ланка, ОАЕ, Австралія, Бангладеш, Велика Британія, Ісландія та Хорватія.

Окремо Remitly оцінила баланс між доходами та витратами. У цій категорії перше місце посіла Саудівська Аравія завдяки високим зарплатам і відносно низьким житловим витратам. Серед європейських країн найкращий результат показала Норвегія, яка стала четвертою. За нею розташувалися Данія, Люксембург та Ірландія.

За матеріалами euronews.com.