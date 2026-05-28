NASA розпочинає першу фазу будівництва бази на Місяці

NASA вже замовляє посадкові модулі, місяцеходи та дрони для масштабної бази на Місяці — менш ніж через два місяці після рекордного обльоту Місяця місією Artemis II

Космічне агентство представило перший етап плану зі створення місячної бази, уклавши контракти на сотні мільйонів доларів із чотирма американськими компаніями.

Blue Origin Джеффа Безоса надасть два посадкові модулі для доставки місячних багі на поверхню супутника — поблизу південного полюса Місяця. Ці так звані місячні транспортні засоби створюватимуть Astrolab та Lunar Outpost.

Firefly Aerospace, яка торік успішно здійснила посадку на Місяць, доставить туди перші дрони.

Усе це обладнання в ідеалі має прибути ще до висадки перших астронавтів Artemis на Місяць, запланованої орієнтовно на 2028 рік.

Під час місії Artemis II у квітні четверо астронавтів облетіли Місяць, вирушивши в глибший космос, ніж екіпажі Apollo наприкінці 1960-х та на початку 1970-х років.

У межах Artemis III наступного року інша команда астронавтів відпрацьовуватиме стикування капсули Orion від NASA на орбіті Землі з місячними посадковими модулями, які для екіпажів розробляють Blue Origin та SpaceX Ілона Маска.

NASA планує провести Artemis III у середині 2027 року, а висадку двох астронавтів — уже у 2028 році. Другий етап будівництва бази, який триватиме з 2029 року до початку 2030-х, передбачає створення постійної інфраструктури, включно з енергомережою.

Щодо моменту, коли база зможе підтримувати тривале перебування астронавтів у спеціалізованих постійних модулях, це очікується вже у 2030-х роках — під час третьої фази проєкту.

«Тоді ми зможемо сказати: “Ми тут назавжди й не збираємося нікуди йти”», — заявив керівник програми місячної бази NASA Карлос Гарсія-Галан.

Гарсія-Галан уявляє місячну базу, що простягатиметься на сотні квадратних миль, із периметром, позначеним дронами під назвою MoonFall, розміщеними по кутах території.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман заявив, що ці маркери території мають демонструвати повагу до космічних апаратів та обладнання інших країн, які можуть працювати неподалік. Він очікує взаємності у цьому питанні.

За словами Айзекмана, головна мета місячної бази — стимулювати розвиток місячної економіки, проводити наукові дослідження та закласти основу для майбутньої експедиції на Марс.

«Для тих, хто терпляче чекає: велике повернення вже близько, і ми не збираємося сповільнюватися, — сказав Айзекман. — Насправді ми лише починаємо».

Джерело: Science Alert.