Супутники Starlink можуть змінити клімат на Землі — учені

Кількість супутників на орбіті стрімко зростає, але разом із розвитком космічної індустрії збільшується й ризик для атмосфери Землі. Науковці попереджають: мегасузір’я супутників на кшталт Starlink уже створюють забруднення, яке потенційно здатне впливати на клімат планети

Дослідники називають це «нерегульованим експериментом із геоінженерії».

Йдеться про супутникові мережі SpaceX Starlink, Amazon Leo та китайських проєктів Guowang і Qianfan. Такі системи складаються з тисяч супутників, які забезпечують інтернет у віддалених регіонах світу. Але через короткий термін служби апарати доводиться регулярно замінювати — приблизно кожні п’ять років. Це означає постійні нові запуски ракет та часте зведення старих супутників з орбіти.

Саме ці процеси, за словами вчених, створюють дедалі більше забруднення у верхніх шарах атмосфери.

Професорка атмосферної хімії та якості повітря Університетського коледжу Лондона Елоїз Маре заявила, що космічна галузь фактично проводить масштабний експеримент без належного контролю.

«Забруднення від космічної індустрії схоже на невеликий нерегульований експеримент із геоінженерії, який може мати багато непередбачуваних і серйозних екологічних наслідків», — зазначила вона.

Дослідження показують, що з початку ери мегасузір’їв у 2020 році концентрація забруднювачів у верхніх шарах атмосфери суттєво зросла. За прогнозами науковців, уже до 2030 року космічна галузь викидатиме в атмосферу більше речовин, що впливають на клімат, ніж уся Велика Британія.

Основна проблема — ракети Falcon 9, які використовує SpaceX. Вони працюють на гасовому паливі та викидають чорний вуглець. На відміну від забруднення біля поверхні Землі, ці частинки потрапляють у верхні шари атмосфери й можуть залишатися там до трьох років.

Через це їхній вплив на клімат значно сильніший.

За словами Маре, чорний вуглець від космічних запусків має приблизно у 540 разів більший кліматичний ефект, ніж аналогічні викиди від автомобілів, суден або електростанцій.

Додаткову загрозу створює повернення супутників в атмосферу. Під час згоряння апаратів утворюються оксиди алюмінію, які можуть пошкоджувати озоновий шар Землі.

Науковці використовують кліматичні моделі, щоб оцінити наслідки такого забруднення. Вони вивчають, як змінюватиметься температура атмосфери та скільки озону може бути втрачено.

За оцінками Європейського космічного агентства, зараз навколо Землі обертається понад 15 000 активних супутників — це утричі більше, ніж у 2020 році. Основну частину становить Starlink, який уже має понад 10 000 супутників.

Втім, це лише початок. До 2030 року кількість супутників на орбіті може зрости до 100 000, а надалі — ще більше.

Дослідники наголошують, що нинішні оцінки залишаються «консервативними», оскільки темпи розвитку космічної індустрії вже перевищують попередні прогнози.

Хоча поточний рівень забруднення поки далекий від масштабів повноцінних геоінженерних втручань, вчені попереджають: постійне накопичення частинок у верхніх шарах атмосфери з часом може почати помітно впливати на клімат Землі.

Маре закликає уряди та міжнародні організації швидше запроваджувати регулювання космічних запусків і збільшувати фінансування досліджень.

«Ми вже не встигаємо за темпами розвитку космічної індустрії», — підсумувала дослідниця.

Джерело: Space.