Як змінився ринок праці в Україні — опитування Viber

Український ринок праці у 2025–2026 роках залишається відносно стабільним, однак значна частина громадян усе ще не має роботи

За результатами нового опитування Rakuten Viber, 45% українців продовжують працювати на тому ж місці та не планують змін, тоді як 30% опитаних наразі не працюють.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на каналі Rakuten Viber Україна.

Згідно з результатами, найбільша частка респондентів — 45% — заявили, що працюють на тому ж місці й не планують змінювати роботу. Ще 9% зазначили, що поки залишаються на нинішньому місці роботи, але планують шукати нові можливості.

Водночас 19% опитаних повідомили, що не працювали рік тому й не працюють зараз. Ще 11% мали роботу раніше, але наразі залишилися без неї. Таким чином, загальна частка респондентів без роботи сягнула 30%.

Ще 10% українців змінили роботу за власним бажанням. Водночас 3% були змушені змінити місце праці через скорочення або закриття компанії.

Окремо в опитуванні зафіксували зростання популярності фрілансу. Повністю на проєктній роботі працюють 2% респондентів проти 1% у 2024 році. Ще 1% опитаних зазначили, що цьогоріч знайшли свою першу роботу.

У Rakuten Viber звернули увагу, що загальні тенденції на ринку праці майже не змінилися порівняно з попереднім дослідженням, проведеним у 2024 році. Тоді 46% респондентів також заявляли, що не планують змінювати роботу.

Опитування також показало, що більшість українців покладаються лише на основний заробіток. Так, 65% респондентів повідомили, що не мають додаткових джерел доходу.

Водночас 15% опитаних іноді беруть підробітки, а ще 10% працюють одразу на двох або більше роботах.

Ще 7% українців мають пасивний дохід, а 3% розвивають власний бізнес як додаткове джерело заробітку.

Результати свідчать, що попри тривалу економічну нестабільність та виклики воєнного часу, значна частина українців утримується від кардинальних змін у кар’єрі. Водночас поширення підробітків і кількох джерел доходу може вказувати на прагнення громадян диверсифікувати фінансові ризики.

Дослідження проводилося методом анонімного онлайн-опитування. Загальна вибірка перевищила 18 тис. респондентів. Основною віковою групою учасників стали українці віком 34–45 років, при цьому понад половина опитаних — молодші за 45 років.

