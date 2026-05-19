Українців попередили про втрату накопиченого «Національного кешбеку»

19.05.2026 11:50
Ольга Деркач

Мінекономіки нагадало про дедлайн для використання коштів, накопичених українцями на картках програми «Національний кешбек»

Фото: thedigital.gov.ua

Гроші потрібно витратити до 30 червня 2026 року включно — після цього невикористані залишки повернуться до державного бюджету.

У міністерстві наголосили, що сама програма продовжить працювати без змін. Кешбек за купівлю українських товарів і надалі нараховуватиметься у звичному форматі — після 20 числа наступного місяця за попередній розрахунковий період.

Зокрема, виплату за покупки, здійснені у квітні, українці отримають наприкінці травня. Ці кошти також необхідно використати до кінця червня. Водночас кешбек за травневі покупки нарахують уже в липні, після чого програма працюватиме за стандартним графіком.

Програма передбачає два рівні компенсації — 5% та 15% залежно від категорії товарів українського виробництва.

5% кешбеку нараховують за придбання продуктів харчування, автотоварів, аптечної продукції, а також виробів для саду та городу.

Підвищений кешбек у 15% діє для непродовольчих товарів — зокрема одягу, взуття, техніки, іграшок, товарів для ремонту, відпочинку й хобі. Також до цієї категорії входять окремі харчові продукти, серед яких тверді та м’які сири, макарони, вівсяна та гречана крупи.

Перевірити розмір кешбеку для конкретного товару можна на сторінці програми «Національний кешбек» або через сканер штрихкодів у застосунку Дія.

Накопичені кошти дозволено витрачати на низку товарів і послуг українського виробництва. Зокрема, ними можна оплачувати комунальні та поштові послуги, купувати продукти, медичні вироби, ліки, книжки та іншу друковану продукцію. Також кошти можна спрямовувати на благодійність, зокрема на підтримку ЗСУ.

Долучитися до програми можуть усі охочі українці. Для цього необхідно відкрити спеціальну картку для виплат у банку-партнері, визначити банківські картки для покупок та надати дозвіл на передачу інформації про транзакції. Після цього у застосунку Дія потрібно обрати картку для виплат у розділі «Національний кешбек».

У Мінекономіки окремо підкреслили, що кешбек нараховується виключно за безготівкову оплату товарів, які беруть участь у програмі.

Джерело: Мінекономіки.

