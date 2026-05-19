Більшість альткоїнів помре — прогноз криптоексперта

19.05.2026 11:00
Ольга Деркач

Відомий криптовалютний аналітик Міхаель ван де Поппе попередив, що більшість альткоїнів навряд чи виживе в довгостроковій перспективі, навіть попри очікування можливого «альтсезону»

За словами Поппе, майбутній обвал буде пов’язаний із тим, що крипторинок відходить від масштабних ралі альткоїнів, характерних для попередніх циклів.

Аналітик наголосив, що лише невелика частина токенів, які зараз перебувають в обігу, має реальну користь або стійку економічну цінність. На його думку, багато проєктів створювалися переважно для вигоди засновників, венчурних фондів або маркетмейкерів, а не для розвитку повноцінних блокчейн-екосистем.

Він також зазначив, що крипторинок стає дедалі вибірковішим: інвестори все більше звертають увагу на проєкти з реальними сценаріями використання, розвитком екосистеми та здатністю накопичувати цінність.

На думку Поппе, лише близько 1% нинішніх альткоїнів мають фундаментальні показники, достатні для того, щоб залишатися актуальними з часом.

Водночас аналітик прогнозує, що традиційний альтсезон, під час якого більшість невеликих криптовалют зростають одночасно, може більше ніколи не повторитися у звичному вигляді.

Натомість він очікує, що капітал концентруватиметься навколо меншої кількості сильних проєктів, пов’язаних з інноваційними блокчейн-екосистемами або домінантними ринковими трендами.

Біткоїн зберігає контроль над крипторинком

Крипторинок загалом залишається під сильним впливом Біткоїна. Станом на 18 травня індекс Altcoin Season Index становив 24 — значно нижче рівня 75, який зазвичай асоціюється з повноцінним альтсезоном. Це свідчить про те, що лише обмежена кількість топових криптовалют перевершила Біткоїн за останні 90 днів.

Тим часом домінування Біткоїна залишається поблизу 60%. Його підтримують стабільні інституційні вливання через ETF та зростання популярності активу як цифрового засобу збереження вартості на тлі обережних настроїв на ринку.

Хоча Altcoin Season Index останніми тижнями коливався в межах низьких і середніх значень 30, аналітики зазначають, що ринок поки не демонструє переконливих ознак масштабного перетоку капіталу в альткоїни.

Експерти також звертають увагу, що поточний цикл суттєво відрізняється від бичачих ринків 2017 та 2021 років.

Замість масового зростання майже всіх цифрових активів капітал переважно концентрується у великих перевірених альткоїнах та секторах із сильними наративами, таких як штучний інтелект і децентралізовані мережі фізичної інфраструктури (DePIN).

Попри стриману ситуацію, деякі довгострокові аналітики все ще допускають можливість ротації капіталу в альткоїни пізніше у 2026 році або вже у 2027-му — якщо Біткоїн стабілізується, а його домінування ослабне.

Втім, багато хто застерігає, що ринок суттєво подорослішав: тепер тисячі невеликих токенів конкурують за увагу в дедалі вибірковішому середовищі.

Цікаво, що Поппе визнав: спекулятивний імпульс все ж може з’явитися пізніше в межах поточного циклу — потенційно ближче до його фінальної фази наприкінці 2027 або у 2028 році.

