Біткоїн може зрости до $90 000 — криптоексперт

Попри те, що ціна Біткоїна (BTC) кілька разів за останні дні не змогла закріпитися вище $82 тис., експерт крипторинку Міхаель ван де Поппе продовжує дотримуватися «бичачого» прогнозу на найближчу перспективу

Поппе заявив, що ціна Біткоїна може зрости до $90 тис. уже протягом найближчих днів. Свою позицію він пояснив тим, що BTC відскочив від 21-денної ковзної середньої (MA), яка залишається сильним рівнем підтримки ще з початку квітня.

Водночас ризики середньострокової корекції посилилися через активну фіксацію прибутку короткостроковими власниками (STH), про що свідчать дані CryptoQuant. Крім того, трейдери з кредитним плечем активно відкривають шорт-позиції, очікуючи сценарію «sell the news» після ухвалення Clarity Act — запропонованого федерального закону США щодо легалізації криптоактивів.

Однак Поппе зазначив, що потенційне зниження ціни BTC може підтвердитися, якщо актив стабільно закриватиметься нижче 21-денної ковзної середньої. Також він визначив критичну зону ліквідності між $71 438 та $73 408 як останній важливий рівень підтримки. Її пробиття може зруйнувати короткостроковий «бичачий» сценарій.

Цікаве по темі: ШІ допоміг повернути доступ до криптогаманця, заблокованого 10 років

Ключові фактори, які можуть вплинути на ціну Біткоїна

Динаміка ціни Біткоїна залишається тісно пов’язаною з потоками ліквідності як на спотовому, так і на ринку деривативів, а також із технічною картиною активу. Наприклад, попри значний тиск продажів з боку короткострокових власників, інвестори з високою впевненістю активно накопичували BTC у 2026 році.

Відсутність єдиної позиції між короткостроковими учасниками спотового ринку та довгостроковими інвесторами, а також рекордні ставки на падіння в сегменті кредитного плеча можуть у найближчій перспективі потягнути головну криптовалюту вниз.

Тому лише потужний «шорт-сквіз» і відновлення сильного попиту на американські спотові ETF можуть стати вирішальними факторами для прориву BTC до $90 тис.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ринок альткоїнів поступово відновлюється — експерти

Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн в день перемоги Трампа

JPMorgan запускає токенізований фонд на Ethereum

Джерело: Finbold.