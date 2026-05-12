Біткоїн пройшов дно і готується до ривка — Артур Хейс

Співзасновник BitMEX Артур Хейс заявив, що Біткоїн, найімовірніше, вже досяг дна поточного циклу на рівні близько $60 тис. та більше не повернеться до глибокого ведмежого ринку

За словами Хейса, головним драйвером нового зростання крипторинку залишатиметься глобальна ліквідність та продовження друку грошей центральними банками.

«Найімовірніше, дно було на рівні $60 тис.», — зазначив він.

Інвестор пояснив, що його прогноз базується не на технічному аналізі чи ончейн-метриках, а насамперед на макроекономічних факторах.

«Кредитний імпульс продовжить зростати, оскільки центральні та комерційні банки й надалі друкуватимуть гроші, щоб допомогти країнам по всьому світу фінансувати свої воєнні зусилля», — заявив Хейс.

На його думку, саме надлишок ліквідності підтримуватиме ризикові активи, включно з криптовалютами, навіть попри складну економічну ситуацію у світі.

Водночас Хейс попередив про потенційний ризик так званої AI-дефляції — сценарію, за якого штучний інтелект почне масово витісняти людей із ринку праці.

«Існує ризик такої AI-дефляції, коли багато людей втратять роботу й перестануть витрачати гроші, тому що штучний інтелект виконуватиме інтелектуальну роботу краще, швидше та дешевше», — сказав він.

Попри це, Хейс не очікує різкого обвалу крипторинку.

«Ми можемо не побачити $125 тис. найближчим часом, але я не надто песимістичний щодо сценарію падіння до $30 тис. чи чогось подібного», — додав співзасновник BitMEX.

Говорячи про короткострокові перспективи, Хейс спрогнозував новий історичний максимум Біткоїна вже до кінця року.

«До кінця року — приблизно $145 тис.», — заявив він.

Такий сценарій означав би оновлення попереднього максимуму Біткоїна та повернення ринку до активної фази бичачого циклу.

Втім, найгучнішою стала його довгострокова оцінка. Під час бліц-опитування Хейса попросили назвати реалістичний пік поточного циклу для Біткоїна.

«$1 млн», — відповів він.

Інвестор пов’язує потенційне різке зростання криптовалют із політичними процесами у США напередодні президентських виборів 2028 року. За його словами, обидві політичні партії будуть зацікавлені в стимулюванні економіки через збільшення витрат та нові обсяги ліквідності.

На думку Хейса, саме така політика здатна стати головним паливом для нового багаторічного зростання крипторинку.

«Це допоможе криптовалютам та багатьом іншим активам значно зрости в ціні», — підсумував він.

Джерело: The Street.