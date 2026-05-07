3 альткоїни, які можуть перетворити $10 на $100

Напередодні другої половини 2026 року інвестори, які прагнуть заробити на крипторинку, звертають увагу на окремі альткоїни з потенціалом перетворити скромні вкладення на помітний прибуток

Це відбувається на тлі значних припливів коштів у Біткоїн-ETF, що посилює очікування: ліквідність може незабаром перейти й до більш ризикових активів.

Водночас прогрес навколо законопроєкту CLARITY Act знижує регуляторну невизначеність і формує сприятливіші умови для альтернативних токенів у другій половині року.

Є три альткоїни, за якими варто стежити, адже за нинішньої динаміки вони можуть перетворити $10 на $100.

Solana (SOL)

Серед великих альткоїнів Solana (SOL) вирізняється швидким зростанням реального використання та посиленням інституційної присутності.

Мережа демонструє стрімке зростання обсягів переказів стейблкоїнів та активності на децентралізованих біржах. Щомісячні обсяги вже наближаються до рівнів, на досягнення яких раніше потрібен був цілий рік.

Традиційний фінансовий сектор також починає будувати рішення безпосередньо на цьому блокчейні. Зокрема, Western Union планує запустити власний стейблкоїн на базі Solana.

Паралельно Чиказька товарна біржа (CME) запустила ф’ючерси та опціони на SOL, що ще більше розширило доступ для інституційних інвесторів.

Попри ці позитивні фактори, SOL торгується поблизу $89 — це більш ніж на 70% нижче історичного максимуму, зафіксованого у січні 2025 року. Такий розрив між ціною й фундаментальними показниками може скоротитися, якщо імпульс на ринку альткоїнів посилиться.

Цікаве по темі: Ціна Біткоїна досягла $80 000: що далі

XRP

XRP суттєво переглянув свою інвестиційну привабливість після завершення багаторічної судової тяганини з регуляторами у 2025 році.

Результат справи приніс рідкісну для крипторинку регуляторну визначеність, дозволивши Ripple масштабувати бізнес без невизначеності, яка раніше тиснула на токен.

Відтоді компанія інвестувала $2,5 млрд у придбання блокчейн-компаній та залучила $500 млн фінансування при оцінці у $40 млрд. Це свідчить про агресивне розширення її фінансової інфраструктури.

Водночас XRP залишається ключовим елементом платіжної мережі Ripple для міжнародних переказів, яка дедалі активніше використовується у глобальних банківських коридорах.

Chainlink (LINK)

Тим часом Chainlink (LINK) стає критично важливим інфраструктурним рівнем для одних із найдинамічніших сегментів крипторинку, включно з токенізацією реальних активів та децентралізованим штучним інтелектом.

Його протокол Cross-Chain Interoperability Protocol уже обробляє понад $1,3 млрд щотижневого обсягу, що свідчить про зростання попиту на надійний обмін даними між блокчейнами.

Інституційний доступ до токена також розширився після запуску інвестиційного продукту LINK Trust від Grayscale наприкінці 2025 року. Крім того, ончейн-дані фіксують активне накопичення токенів — лише за один день у квітні 2026 року з бірж було виведено майже 1 млн LINK.

За ціни близько $10 LINK усе ще торгується приблизно на 82% нижче свого історичного максимуму у $52.

Разом ці три альткоїни пропонують різні способи заробити на потенційному циклі зростання альткоїнів. Попри високу волатильність ринку, їхні знижені оцінки, сильні фундаментальні показники та чіткі драйвери зростання можуть забезпечити суттєві прибутки у другій половині 2026 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ethereum може досягнути $60 000 — Том Лі

США конфіскували $500 млн іранських криптоактивів

Visa запускає оплату криптовалютою без посередників

Джерело: Finbold.