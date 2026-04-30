США конфіскували $500 млн іранських криптоактивів

США різко посилили економічний тиск на Іран у межах масштабної кампанії Operation Economic Fury. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що дії Вашингтона вже довели іранський режим до стану кризи та суттєво підірвали його фінансову стабільність

Ключовим елементом кампанії стало вилучення активів. За словами Бессента, Міністерство фінансів США конфіскувало майже $500 млн в іранських криптоактивах. Він наголосив, що ці кошти «утримуються в інтересах іранського народу».

Операція також передбачає масштабне заморожування фінансових ресурсів Ірану за кордоном. Йдеться не лише про банківські рахунки, а й про активи, які іранська влада вважала недосяжними — зокрема пенсійні фонди та нерухомість у різних країнах.

«Ми заморожуємо рахунки по всьому світу й робимо так, щоб інші країни та компанії не хотіли мати справу з режимом», — заявив Бессент.

Кампанія тиску триває вже понад рік. Її запустили у березні 2025 року за дорученням президента США Дональда Трампа. За цей час, як стверджує американська сторона, економічна ситуація в Ірані різко погіршилася.

Зокрема, у грудні в країні збанкрутував найбільший банк, що спричинило хвилю інфляції. Національна валюта Ірану втратила приблизно 60–70% вартості щодо долара США, що фактично означає валютну кризу.

Окремий напрям — тиск на енергетичний сектор. США почали попереджати покупців іранської нафти про можливі вторинні санкції. Це означає, що обмеження можуть торкнутися не лише Ірану, а й іноземних компаній та банків, які співпрацюють з ним.

«Ми дали зрозуміти покупцям іранської нафти, що готові запроваджувати санкції проти їхніх галузей і фінансових установ», — зазначив Бессент.

Додатковим фактором тиску стала морська блокада іранських портів у Ормузькій протоці. За словами міністра, ключовий нафтовий термінал на острові Харг уже майже зупинив роботу, а сховища з нафтою можуть незабаром заповнитися.

У такому разі Іран буде змушений скорочувати видобуток, що може призвести до довгострокових проблем для енергетичної галузі.

У Вашингтоні вважають, що сукупність цих заходів суттєво обмежить можливості Тегерана фінансувати військові витрати та союзні угруповання за кордоном. Зокрема, йдеться про підтримку організацій на кшталт Hezbollah і Hamas.

Бессент підкреслив, що кампанія триватиме й надалі, особливо на тлі застою переговорів між США та Іраном. За його словами, Вашингтон не лише зберігатиме економічний тиск, а й продовжить обмеження в Ормузькій протоці.

Таким чином, США роблять ставку на системне економічне виснаження Ірану, поєднуючи фінансові санкції, контроль за активами та обмеження експорту енергоресурсів.

Джерело: Fox Business.