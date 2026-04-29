Біткоїн накриває хвиля FOMO: прогнози

Ончейн-дані свідчать, що настрої на ринку Біткоїна (BTC) змінилися у бік оптимізму: обговорення в соцмережах вказують на очікування зростання до $90 000 і вище

Зведена статистика з платформ X, Reddit та Telegram показує, що за останній тиждень оптимістичні прогнози переважають обережніші оцінки. Про це йдеться в останньому ончейн-звіті Santiment від 29 квітня.

Дані демонструють різке зростання згадок про можливе досягнення Біткоїном рівня $90 000–$99 000, що сигналізує про посилення спекулятивного ентузіазму. Водночас обговорення діапазону $50 000–$59 000 майже зникли, що свідчить про зниження страху на ринку.

Історично періоди, коли домінують нижчі цільові ціни, збігаються з нерішучістю інвесторів та фазою накопичення.

Натомість зростання очікувань високих цін часто супроводжується підвищеною волатильністю та сигналами до продажу поблизу локальних максимумів. Це може означати, що досвідчені трейдери фіксують прибуток на хвилі оптимізму.

Попри те що Біткоїн все ще торгується нижче $90 000, бичачі прогнози залишаються домінуючими, що вказує на розрив між очікуваннями та реальністю.

Історично подібний дисбаланс настроїв часто передує короткостроковим корекціям, оскільки надмірний оптимізм робить ринок вразливим до відкатів.

Водночас зменшення кількості песимістичних згадок свідчить про слабший захист від падіння серед роздрібних інвесторів, що підсилює ринок, керований більше імпульсом, ніж обережністю.

Технічна картина Біткоїна стає суперечливою

Водночас технічні індикатори сигналізують про більш обережний сценарій. Зокрема, за даними відомого криптотрейдера Алі Мартінеса, провідний цифровий актив демонструє перші ознаки можливого розвороту тренду після пробиття чітко сформованої висхідної трендової лінії на чотиригодинному графіку. Раніше цей рівень підтримував ціну протягом кількох сесій.

До цього BTC формував вищі мінімуми вздовж висхідної лінії підтримки, що підтверджувало короткострокову бичачу структуру.

Однак нещодавній прорив нижче цієї лінії вказує на ослаблення імпульсу — зараз ціна коливається в районі $76 500.

Технічні аналітики зазвичай розглядають такі пробиття як ранній сигнал зміни ринкового тренду. Це підвищує ймовірність подальшого зниження або консолідації, особливо якщо BTC не зможе повернути втрачений рівень як опір.

Найближчий рівень підтримки — зона $75 000, тоді як повернення вище $79 000 може скасувати ведмежий сигнал і відновити бичачі настрої.

На момент написання Біткоїн торгується на рівні $77 138, додавши більше 1% за останні 24 години. Водночас у тижневому вимірі BTC все ще в мінусі більше, ніж на 1%.

Джерело: Finbold.