Western Union запустить власний стейблкоїн уже в травні

27.04.2026 15:30
Ольга Деркач

Western Union готується до запуску власного стейблкоїна USDPT уже в травні — це частина ширшої стратегії компанії щодо інтеграції цифрових активів у свій бізнес

Western Union запустить власний стейблкоїн уже в травні

Компанія робить ставку не лише на новий токен, а й на повноцінну інфраструктуру: мережу цифрових активів (DAN) і картку на базі стейблкоїна. Усе це має стати основою для трансформації традиційних грошових переказів.

Під час звіту за перший квартал CEO Western Union Девін Макґранахан заявив, що компанія вже перейшла ключовий етап у своїй криптостратегії.

«За останні кілька місяців ми перейшли важливий рубіж. Питання вже не в тому, чи буде Western Union працювати з цифровими активами, а в тому, як швидко ми зможемо масштабуватися», — сказав він.

У центрі цієї стратегії — USDPT, стейблкоїн, прив’язаний до долара США. За словами Макґранахана, він перебуває на фінальній стадії підготовки та має бути запущений уже наступного місяця.

Western Union планує інтегрувати USDPT у власну платіжну екосистему, поєднавши його з мережею цифрових активів. Це дозволить користувачам безперешкодно здійснювати операції з токеном — від переказів до конвертації у фіатні валюти.

Важливу роль у запуску відіграватимуть партнери. Біржі забезпечать доступ до USDPT, його обмін і розповсюдження, тоді як банки та фінансові установи в ключових регіонах відповідатимуть за прямі розрахунки й використання у фінансових операціях.

«Разом ці партнерства формують USDPT як базовий актив для масштабування цифрових платежів і розрахунків у межах нашої платформи», — зазначив Макґранахан.

Окремий фокус — розвиток мережі цифрових активів DAN. Вона має дозволити переміщення стейблкоїнів та інших криптовалют через глобальну інфраструктуру Western Union, а також забезпечити зв’язок із офлайн-доступом до готівки.

Компанія вже найближчим часом підключить першого партнера до цієї мережі. За словами CEO, потенційна аудиторія партнерської екосистеми охоплює десятки мільйонів криптогаманців, що створює масштабний канал залучення користувачів.

Це також має вирішити одну з ключових проблем ринку — зручний і безпечний перехід від криптовалюти до готівки. Western Union планує використати свою глобальну мережу з понад 360 000 пунктів видачі для обміну цифрових доларів на місцеву валюту.

Паралельно компанія готує запуск картки на базі стейблкоїна USDPT. Вона дозволить користувачам зберігати та витрачати цифрові активи у повсякденних платежах. Очікується, що продукт з’явиться до кінця року.

У Western Union наголошують, що надалі цифрові активи стануть ключовою частиною бізнесу. Компанія планує масштабувати їх використання, прискорювати транзакції та глибше інтегрувати нові інструменти у свою платіжну платформу.

Джерело: Cointelegraph.

