Чому XRP не може закріпитися вище $1,50

Станом на 21 квітня ціна XRP не змогла пробити стійку «стіну продажів» поблизу рівня $1,50, попри нову хвилю інституційного попиту

Після падіння нижче рівня підтримки 2025 року — приблизно $1,80 — на початку цього року XRP уже чотири рази безуспішно намагався піднятися вище $1,50. У результаті актив майже три місяці перебуває в тісній горизонтальній консолідації, з підтримкою на рівні близько $1,33.

Останнє відновлення ціни від нижньої межі цього діапазону до $1,50 було зумовлене відновленням інституційного попиту. Крім того протягом останнього тижня XRP-ETF зафіксували нову хвилю притоків капіталу. Однак альткоїн знову отримав відсіч і на момент написання торгувався на рівні $1,44.

Чому XRP не може подолати $1,50

Головна причина сильного опору поблизу $1,50 — відсутність широкої впевненості серед учасників ринку.

Зокрема ліквідність XRP на Binance — найбільшій криптобіржі за добовими обсягами торгів — поступово знижується вже понад дев’ять місяців.

Від початку року резерви токена на Binance зросли з 2,66 млрд до 2,76 млрд станом на 20 квітня, свідчать дані CryptoQuant. Лише за останні три місяці пропозиція XRP на біржі підскочила з 2,55 млрд, що вказує на посилення тиску продавців.

Історично відсутність чіткого скорочення резервів на біржах стримувала зростання ціни XRP. Тому цей показник допомагає трейдерам зрозуміти, чи сформувався стійкий висхідний тренд, чи ж ринок лише переживає короткострокове зростання — наприклад, через short squeeze, який може виявитися черговою «пасткою для биків».

Нагадаємо, що поточний ринковий цикл Біткоїна (BTC) є «значно» слабшим за три попередні, вважає Алекс Торн, керівник досліджень інвестиційної компанії Galaxy. Він порівняв динаміку ціни після халвінгу у квітні 2024 року з циклами 2012, 2016 та 2020 років. За його словами, нинішній цикл демонструє суттєво нижчу волатильність і скромніший потенціал зростання.

Джерело: Finbold.