Стейблкоїни не становлять загрози для банків — аналітик Moody’s

Вплив стейблкоїнів на банківський сектор наразі виглядає «обмеженим» на поточному етапі їхнього впровадження. Водночас банки можуть зіткнутися зі зростанням конкуренції та поступовою втратою частки ринку в міру того, як сектор стейблкоїнів і токенізованих реальних активів (RWA) збільшуватиме свою ринкову капіталізацію

«Поки що використання стейблкоїнів залишається обмеженим, але їхня ринкова капіталізація перевищила $300 млрд наприкінці минулого року», — заявив Абхі Шрівастава, асоційований віцепрезидент Digital Economy Group у Moody’s Investors Service.

Роль стейблкоїнів у платежах, транскордонній торгівлі та ончейн-фінансах «розширюється», попри їхню поки що обмежену частку, зазначив Шрівастава. Він додав, що чинні платіжні системи у США вже є «швидкими, дешевими та надійними».

«Для банківського сектору на цьому етапі ризик суттєвих змін виглядає обмеженим. У короткостроковій перспективі правила США, які забороняють стейблкоїнам приносити дохід, означають, що вони навряд чи зможуть масово замінити традиційні депозити всередині країни», — пояснив він.

Втім, у довшій перспективі зростання популярності стейблкоїнів і токенізованих RWA — тобто традиційних або фізичних фінансових активів, представлених у блокчейні у вигляді токенів — може створити «тиск» на банківський сектор. Це здатне призвести до відтоку депозитів і скорочення можливостей банків для кредитування.

Регулювання стейблкоїнів стало одним із найгостріших питань як для криптоіндустрії, так і для банківського сектору. Побоювання, що стейблкоїни з прибутковістю можуть зменшити частку банків на ринку, стали серйозною перепоною для ухвалення законопроєкту CLARITY у Конгресі США.

Законопроєкт CLARITY заблоковано через суперечки навколо прибуткових стейблкоїнів

Закон Digital Asset Market Clarity Act of 2025, відомий як CLARITY Act, є комплексною рамкою регулювання крипторинку, що визначає класифікацію активів, юрисдикцію регуляторів і механізми нагляду.

Наразі документ завис у Конгресі після того, як група криптокомпаній на чолі з біржею Coinbase публічно виступила проти попередніх версій законопроєкту.

Серед найбільш суперечливих положень опоненти називають відсутність правового захисту для розробників open-source програмного забезпечення, а також заборону на стейблкоїни з дохідністю.

Американські законодавці та Білий дім уже неодноразово намагалися узгодити компромісний варіант, який задовольнив би і криптоіндустрію, і банківське лобі.

Раніше цього місяця сенатор від Північної Кароліни Том Тілліс заявив, що планує представити оновлений варіант законопроєкту, прийнятний для обох сторін. Однак, за даними Politico, документ уже зіткнувся з критикою і досі не був оприлюднений.

Водночас деякі представники криптоіндустрії та аналітики ринку попереджають: якщо CLARITY Act не буде ухвалений, це може відкрити шлях до жорсткіших регуляторних обмежень з боку налаштованих проти крипторинку політиків і чиновників у майбутньому.

Джерело: Cointelegraph.