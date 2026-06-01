Танення льодовиків запустило незворотні зміни клімату

01.06.2026 17:30
Микола Деркач

Вчені зафіксували ознаки масштабних і потенційно незворотних змін в Арктичному океані. Нове дослідження показало, що через танення морського льоду в регіоні різко знижується рівень нітратів — ключової поживної речовини для планктону, який лежить в основі всієї арктичної харчової мережі

Фото: freepik.com

Дослідники з Единбурзького університету проаналізували понад 20 років даних із протоки Фрама — головного маршруту, яким води Арктики потрапляють до Атлантичного океану. Вони виявили, що приблизно з 2009 року концентрація нітратів почала стабільно зменшуватися. Цей період збігся з прискореним скороченням площі морського льоду.

За словами науковців, танення льоду відкриває сонячному світлу доступ до мілководних ділянок Арктики, де активізується процес денітрифікації. У результаті нітрати перетворюються на азотний газ і виводяться з морської води.

Раніше вважалося, що зменшення льодового покриву стимулюватиме ріст планктону завдяки більшій кількості світла. Однак нові дані свідчать, що тепер головним обмежувальним фактором стає нестача поживних речовин.

Вчені попереджають, що це може змінити структуру арктичної екосистеми, сприяючи поширенню дрібніших видів планктону, які забезпечують менше їжі для риб, птахів та морських ссавців. Крім того, зниження продуктивності планктону може послабити здатність Арктичного океану поглинати вуглекислий газ з атмосфери.

Автори дослідження вважають, що Арктичний океан міг пройти критичну точку приблизно у 2009 році, а наслідки цих змін можуть вплинути не лише на Арктику, а й на екосистеми Північної Атлантики та комерційне рибальство.

За матеріалами scitechdaily.com.

