Вчені заявили про несподівану загрозу від супутників

Масові запуски супутників можуть впливати на атмосферу Землі значно сильніше, ніж вважалося раніше. Саме такого висновку дійшли автори нового дослідження, про яке повідомляє Universe Today

За словами провідного автора роботи Коннора Баркера з Університетського коледжу Лондона, стрімке зростання супутникових мегасузір’їв — таких як Starlink від SpaceX — незабаром може призвести до того, що вони створюватимуть до 42% усього кліматичного впливу космічної індустрії запусків.

Основною проблемою вчені називають паливо, яке використовується в ракетах для виведення супутників на орбіту. Під час згоряння воно утворює чорний вуглець, або сажу. Якщо на Землі такі частинки зазвичай вимиваються дощем, то у верхніх шарах атмосфери ситуація інша.

Згідно з дослідженням, сажа, яка потрапляє у стратосферу після запуску ракети, може залишатися там до чотирьох років.

Сажа нагріває верхні шари атмосфери

Автори зазначають, що сажа від запусків супутникових мегасузір’їв нагріває верхню атмосферу, хоча водночас часткове блокування сонячного світла охолоджує нижні шари.

Дослідники стверджують, що саме ракетні запуски вже зараз відповідальні за 56% такого «миттєвого потепління». Із ростом кількості мегасузір’їв цей показник лише збільшуватиметься.

Для підтвердження своїх висновків вчені використали реальні дані кампанії SABRE від NOAA. У межах дослідження спеціальний літак для польотів у атмосферу пройшов безпосередньо крізь вихлопний шлейф ракети Falcon 9, щоб проаналізувати його хімічний склад.

Місія показала, що ракети утворюють значні обсяги оксидів азоту у верхніх шарах атмосфери. Ймовірною причиною називають так званий «ефект форсажу», коли гарячі вихлопні гази ракети продовжують реагувати з атмосферним киснем уже після запуску.

Втім, довгострокові наслідки потрапляння таких сполук у верхню атмосферу поки залишаються маловивченими.

Є й позитивні моменти

Водночас дослідники відзначають і певні переваги запусків супутникових мегасузір’їв. Оскільки такі супутники працюють на відносно низьких орбітах, для їх виведення потрібно менше пального.

Крім того, хоча ракети й викидають хлор — речовину, що руйнує озоновий шар — наразі вся світова космічна індустрія відповідає лише за 0,02% глобального виснаження озону.

За матеріалами wionews.com.