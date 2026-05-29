Вчені перетворюють ядерні відходи на батареї, що працюватимуть сотні років

Ядерні відходи можуть отримати несподіване «друге життя». Вчені працюють над створенням батарей нового типу, здатних генерувати електроенергію десятки та навіть сотні років без підзарядки. Для цього вони використовують енергію радіоактивного розпаду ізотопів, які залишаються після роботи атомних реакторів

Йдеться про так звані betavoltaic-батареї — технологію, що перетворює бета-випромінювання на електрику за допомогою напівпровідників. На відміну від звичайних акумуляторів, такі елементи живлення не накопичують енергію, а постійно виробляють її в процесі природного радіоактивного розпаду.

Одним із ключових матеріалів для таких батарей називають Carbon-14 — радіоактивний ізотоп вуглецю з періодом напіврозпаду близько 5 730 років. Також дослідники розглядають Nickel-63 та інші ізотопи, які можуть забезпечувати стабільне живлення надзвичайно тривалий час.

Попри гучні заголовки, мова не йде про батареї для смартфонів чи електромобілів. Потужність таких джерел енергії наразі залишається дуже низькою. Натомість технологія може стати проривом для пристроїв, де критично важлива автономність на роки або навіть десятиліття.

Серед потенційних сфер застосування:

космічні апарати;

медичні імпланти;

підводні сенсори;

військове обладнання;

автономні системи моніторингу у важкодоступних місцях.

Фактично це розвиток концепції RTG-генераторів, які NASA вже давно використовує у своїх космічних місіях. Наприклад, саме такі системи живлять марсоходи та міжпланетні зонди, які працюють далеко від Сонця, де сонячні панелі малоефективні.

Втім, до масового використання технології ще далеко. Однією з головних проблем залишається деградація напівпровідників під впливом радіації. Крім того, виробництво таких батарей потребує складних систем захисту та суворого контролю безпеки.

Однак дослідники вважають, що перетворення ядерних відходів на джерело енергії може допомогти одночасно вирішити дві проблеми — утилізацію небезпечних матеріалів та забезпечення довговічного живлення для критично важливих технологій.

За матеріалами timesofindia.indiatimes.com.