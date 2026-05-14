Земля розколюється: учені виявили ознаки нового тектонічного розлому

У центральній Африці можуть формуватися перші ознаки нового тектонічного розлому, який у майбутньому здатен змінити карту світу. Дослідники виявили у Замбії ізотопи гелію, що, ймовірно, надходять із глибин земної мантії — це може свідчити про активний процес розриву літосфери під континентом

Група науковців з Оксфордського університету дослідила гарячі джерела у регіоні рифту Кафу в Замбії. Аналіз газів показав незвичне співвідношення ізотопів гелію — такі сигнатури зазвичай пов’язані з речовинами, що піднімаються із земної мантії на десятки кілометрів під поверхнею.

За словами геолога Майка Дейлі, це свідчить про прямий зв’язок гарячих джерел із мантією Землі, яка залягає на глибині приблизно від 40 до 160 км. Науковці вважають, що така циркуляція рідин є доказом активності рифтової зони.

«Це може бути раннім свідченням майбутнього розколу субсахарської Африки», — зазначив Дейлі.

Рифт Кафу є частиною масштабної системи розломів довжиною близько 2 500 км, яка діагонально перетинає центральну Африку. Вчені припускають, що з часом ця система може з’єднатися із Серединно-Атлантичним хребтом — межею між Африканською та Південноамериканською плитами.

Африка вже давно вважається одним із найактивніших регіонів тектонічних змін. На сході континенту простягається Східноафриканський рифт, де Сомалійська плита поступово віддаляється від Африканської. Саме через рух тектонічних плит континенти змінюють своє розташування протягом сотень мільйонів років.

Колись усі континенти були об’єднані у суперконтинент Пангею, але згодом він розколовся через переміщення плит під поверхнею Землі. Науковці вважають, що схожий процес триває і сьогодні — хоча люди не можуть його відчути через надзвичайно повільну швидкість змін.

Дослідники пояснюють, що рифт — це велика тріщина у земній корі, яка виникає через розтягування літосфери. У деяких випадках такі рифти перетворюються на повноцінні межі між тектонічними плитами, однак інколи процес зупиняється ще до остаточного розриву континенту.

Для перевірки гіпотези команда взяла зразки газу з восьми гарячих джерел — шість із них розташовані всередині рифтової зони, ще два — поза нею. Саме в межах рифту були зафіксовані ізотопи гелію та слабкі сигнали вуглекислого газу мантійного походження. У зразках за межами рифту таких ознак не виявили.

Науковці наголошують, що навіть якщо новий тектонічний кордон уже починає формуватися, цей процес триватиме мільйони років. Водночас він може мати практичне значення вже зараз — зокрема для розвитку геотермальної енергетики та видобутку гелію й водню.

Втім, дослідники закликають не робити остаточних висновків зарано. Наразі вивчено лише одну ділянку великої рифтової системи. Для підтвердження теорії необхідні додаткові дослідження в інших частинах регіону.

За словами авторів роботи, якщо аналогічні сигнали мантійного походження виявлять і в інших сегментах рифтової зони, це стане одним із найпереконливіших доказів формування нового тектонічного кордону, здатного у далекому майбутньому розділити Африку на частини.

Джерело: ScienceAlert.